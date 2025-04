Los culés no ‘quieren’ la Copa: más de 2.000 socios del Barcelona renuncian a entradas de la final

La afición del Barcelona está viviendo una temporada mágica con su club desde la llegada de Hansi Flick al banquillo del primer equipo. Líderes en Liga, en semifinales de la Champions y en la final de la Copa del Rey. Pero parece ser que al socio culé no le hace mucha ilusión este último título y eso que lo jugarán contra el Real Madrid. Más de 2.000 socios barcelonistas han renunciado a adquirir una de las entradas que por sorteo les tocó para acudir al Sevilla el próximo sábado 26 de abril.

1.532 socios del Barcelona y 574 peñistas del club catalán han renunciado a la posibilidad que tenían durante los últimos días de adquirir una entrada para la final de la Copa del Rey de la próxima semana contra el Real Madrid. El club azulgrana realizó un sorteo y más de 2.000 aficionados barcelonistas han renunciado a sus entradas.

De esta manera, el Barcelona pondrá a la venta las 2.016 entradas que le sobran a partir de este sábado y hasta el próximo martes. Solamente podrán adquirirlas, y por orden, los socios de la entidad blaugrana que no fueron agraciados en el sorteo anteriormente mencionado.

Lo extraño de todo esto es ver como más de 2.000 socios culés renuncian a viajar a Sevilla para apoyar a su equipo en una finalísima que se presenta apasionante contra el Real Madrid. Ya sea por la pereza del viaje hasta la capital de Andalucía, lo costoso de dicho desplazamiento o simplemente que la Copa no ilusiona al aficionado blaugrana.

Todo esto a pesar de que el equipo de Hansi Flick se está marcando una temporada apasionante y que el Barcelona es favorito para llevarte este trofeo después de la mala temporada del Real Madrid y su reciente descalabro en la Champions League.

Comunicado del Barcelona

A partir de mañana 19 de abril, a las 12h00pm y hasta las 11h00am horas del próximo martes, 22 de abril, se abre el período de compra de las entradas para la final de Copa del Rey que no han sido adquiridas por los socios y socias agraciados en el sorteo del pasado día 10 de abril y que han tenido la oportunidad de comprarlas entre el 11 y el 17 de abril. Estas entradas, un total de 2.016 (1532 provenientes de las destinadas a socios y socias y 574 de las peñas), se asignarán a los socios y socias que no resultaron agraciados en el sorteo por estricto orden de solicitud.

El Club quiere recordar que las localidades son nominativas, personales e intransferibles, y no podrán transferirse de un dispositivo móvil a otro. El sistema de venta de entradas para esta final es propio de la Real Federación Española de Fútbol. Queda expresamente prohibido el acceso al estadio La Cartuja con localidades que no hayan sido adquiridas, asignadas y utilizadas por su legítimo titular, que no es otro que el solicitante y comprador de cada localidad. Cualquier entrada que no cumpla estos requisitos será considerada nula y el portador de esta entrada no podrá acceder a las instalaciones de La Cartuja.

El FC Barcelona advierte y pide también a los socios y aficionados que no adquieran localidades fuera del canal oficial de venta del Club, puesto que éstas no ofrecen ninguna garantía, no podrán ser transferidas al dispositivo móvil del comprador, y además, en caso de detectarse la reventa serán anuladas, y, por tanto, no permitirán el acceso a La Cartuja.

Todas aquellas localidades que el Club detecte que son ofrecidas y/o adquiridas en un canal de reventa serán automáticamente anuladas, quedando invalidadas para acceder al estadio La Cartuja.