La India es el mayor emisor de plástico mundial, siendo la responsable del 20% de este tipo de contaminación a nivel global, generando 9.3 millones de toneladas anuales de estos desechos procedentes del petróleo.

Un problema acuciante en este país que desde julio de 2022 implementó la prohibición nacional de plásticos de un solo uso, vedando la fabricación, importación, almacenamiento, distribución, venta y uso de artículos de productos como pajitas, cubiertos, platos, vasos y pancartas.

Sin embargo, el problema del plástico sigue presente y puede representar una oportunidad social y circular para paliar el hambre que afecta a millones de personas, incluyendo niños, sufren desnutrición y enfermedades asociadas en este país asiático.

Plásticos a cambio de comida

Entre los millones de toneladas de plásticos que se desechan, las corporaciones municipales hindúes están promoviendo un sistema de recuperación de plásticos a cambio de comida, té, dinero, e incluso, de recarga de móviles a través de sistemas de quioscos.

Los pioneros en lanzar esta iniciativa de comida caliente por residuos plásticos se inició en el año 2019 en la ciudad de Ambikapur situada en el estado indio de Chhattisgarh, en el centro del país.

La idea partió del ayuntamiento de la ciudad con un presupuesto de 6 millones de rupias (unos 60.000 euros) al abrir un establecimiento donde los más desfavorecidos podían llevar los plásticos y papel a cambio de comida caliente o fresca.

Garbage café

Se trata de los garbage café (café basura, en su traducción literal) que proporcionan alimento a los que se acercan con paquetes de plástico, bolsas viejas de este material, envases, botellas de agua o papel.

Las personas que se acercan pagan con residuos y saben a ciencia cierta cuánto les darán por un kilo o 500 gramos de plásticos. Por kilogramo basura plástica, en este garbage café te sirven una comida compuesta de arroz, dos curris de verduras, legumbres, un rollo de carne, ensalada y encurtidos

La Corporación Municipal de Ambikapur (AMC), el organismo público que gestiona la infraestructura y los servicios de la ciudad, también proporciona por medio kilo de plástico un desayuno como samosas o una hamburguesa vegetariana típica de La India.

De las calles a las carreteras

Los residuos recogidos se envían a una planta de reciclaje que los convierte en gránulos de plástico. Desde 2019 este garbage café ha recolectado casi 23 toneladas de plástico en total desde 2019.

Un trueque que ha contribuido a disminuir la llegada de residuos plásticos a los vertederos en la ciudad, reduciendo las 5,4 toneladas de 2019 a 2 toneladas por año en 2024.

El reciclaje de plástico de La India se incorpora en la construcción de carreteras. Según las últimas cifras, más de 34.000 km de carreteras que reciben este material en todo el país.

Un modelo que se replica

En el caso del garbage café de Ambikapur, cada mes se generan unos ingresos de 1,2 millones de rupias por la venta de gránulos de plástico y residuos de papel, lo que permite el construir unos 1,5 kilómetros de carreteras con la granza plástica.

La iniciativa puesta en marcha hace seis años está teniendo la réplica del modelo en otros estados de La India, e incluso de Asia, como ha ocurrido en Madhya Pradesh, la capital de Bhopal, donde también se ha abierto otro «café basura» que también está revolucionando el manejo de residuos combinando la sostenibilidad.

No sólo plástico

Este establecimiento también es de iniciativa pública, ha sido lanzado este 2025 por la corporación municipal de Bhopal, donde se permite recibir comida a cambio de residuos reciclables como plástico, papel, desechos electrónicos, periódicos viejos, libros, envases y ropa para comidas, alimentos o dinero en efectivo.

Este garbage café es operado por grupos de autoayuda de mujeres que también producen artículos ecológicos que se venden allí. Los clientes pueden traer residuos y recibir comidas cocinadas como chole-chawal (un guiso de garbanzos) o productos esenciales como arroz, harina, aceite, pepinillos, ropa y productos decorativos.

Ayuda social y circular

El sistema se rige por una «moneda Kachra» (KC), con una equivalencia de 1 KC igual a una rupia. Por ejemplo, un kilo de papel está valorado en unas 15 rupias, el de libros se estima en 14, los residuos electrónicos 50 y el aluminio en 120.

Si opta por dinero en efectivo, el garbage café paga 5 kilos más por kilo que las tarifas del mercado para incentivar la participación. Un sistema que ayuda a las personas más vulnerables que optan por recibir esta compensación más generosa que si acuden a los chatarreros locales. Esto ayuda a las personas sin recursos a obtener comida, recolectando materiales reciclables y fomentando la inclusividad.

Bhopal genera alrededor de 500 toneladas de residuos plásticos mensualmente, incluyendo 200 toneladas de polietileno prohibido, por lo que este sistema busca racionalizar la segregación y el reciclaje.

Luchar contra la contaminación

Un documento realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente recopila y promociona este tipo de contramedidas para luchar contra la contaminación de plásticos en el mar en zonas del sudeste asiático y en La India.

Se resalta que estas iniciativas de garbage café, y otras muchas, promueven la conciencia medioambiental y, sobre todo, la independencia económica de las personas, sobre todo de las mujeres.