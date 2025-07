Superar la pereza de reciclar, la desgana que provoca en los consumidores el separar los materiales de los envases alimentarios es uno de los retos de a superar por parte de los diseñadores y del mundo del packaging.

Nos piden que hagamos el esfuerzo y el gesto de reciclar, pero además, en el caso de múltiples envases que contienen alimentos, hay que superar la barrera de despiezarlos para introducirlos en su correspondiente contenedor.

Los ciudadanos que suelen reciclar separan menos si deben desmenuzar las capas, tapas o envoltorios de los envases alimentarios. Por ejemplo, en este mundo de los envases difíciles de reciclar, la combinación de materiales como las cajas de cartón que van recubiertas por dentro de un film plástico representa uno de los frenos en la economía circular.

Envases más circulares

Plástico pegado al cartón, láminas interiores difícilmente removibles o compuestos multicapa son las principales situaciones o pruebas a las que se enfrentan los ciudadanos más concienciados y que quieren hacer el gesto circular completo.

Este problema también se traslada a los operadores de gestión de residuos que deben multiplicar sus recursos para desechar aquellos envases que no pueden introducir en la cadena de reciclaje directamente o que deben destinar recursos para separarlos.

Protección de los alimentos

Los envases de alimentos desempeñan un papel fundamental en la protección de los alimentos y la preservación de su calidad a lo largo de la cadena de suministro hasta el consumidor, contribuyendo así a la reducción del desperdicio alimentario.

Pero a veces no nos lo ponen nada fácil a los consumidores. Si no es cómodo acabamos dejando de hacer algo no del todo correcto o pensar en qué cubo debemos desecharlo.

Envases sostenibles

El proyecto noruego ReFiberPack ha estudiado esta problemática, centrando su atención en los hábitos y actitudes de los consumidores noruegos frente al reciclaje y la aceptación de envases sostenibles.

El instituto noruego de investigación alimentaria Nofima revela que, si bien las personas desean envases respetuosos con el medioambiente, a menudo renuncian a la separación en origen (es decir, al reciclaje de diferentes materiales en contenedores separados) si el proceso requiere un esfuerzo extra.

Para conocer el pulso de los noruegos acerca de qué piensan sobre los envases alimentarios se realizó una encuesta nacional. Los participantes destacaron que lo más importante en un envase es su capacidad para conservar los alimentos de forma segura. Le siguen la duración del producto y, en tercer lugar, la preocupación medioambiental.

Un dilema al reciclar

«Imagina estar en tu cocina con envases de comida vacíos. Quieres clasificarlos correctamente, pero el envase es de cartón recubierto con una película de plástico que se puede retirar para reciclar. ¿Deberías romperlo o simplemente tirarlo a la basura general?», expresa Nofima. Concluyen que este dilema afecta directamente la medida en que las personas pueden participar en la separación en origen.

Los resultados de la encuesta fueron inesperados para sus impulsores, pero «se trata de una información vital tanto para los productores de envases como de alimentos», explican desde Nofima.

En el marco del proyecto ReFiberPack, científicos de Nofima han investigado cómo responden los consumidores noruegos a nuevas soluciones de embalaje más sostenibles que requieren un poco más de esfuerzo para separar los residuos. La respuesta es clara: los ciudadanos quieren contribuir a las iniciativas medioambientales, pero sólo si es fácil.

Materiales de fibra

«Percibían que las soluciones de envasado que contenían material a base de fibra y menos plástico eran mejores para el medioambiente, pero menos favorables en términos de seguridad alimentaria, vida útil y calidad sensorial», explica PedMads Erling Pedersen, ingeniero sénior de Nofima.

Es importante aclarar que no todos los materiales a base de fibra son inferiores a los envases de plástico en cuanto a la conservación de alimentos. «Recientemente, realizamos un estudio sobre bandejas de fibra, y su rendimiento es igual de bueno que el de las bandejas de plástico en cuanto a calidad y vida útil de los alimentos», señala Kloce Dongfang Li, científico de Nofima y líder del proyecto ReFiberPack.

Entre las grandes conclusiones y retos posteriores a raíz de la investigación, subrayan que «existe una clara demanda de soluciones donde la propia industria se encargue de la separación de los materiales de embalaje combinados».

Barreras extraíbles

La investigación financiada por el Consejo de Investigación de Noruega a través del proyecto ReFiberPack que busca envases alimentarios reciclables basados ​​en celulosa recuperada y barreras extraíbles.

El objetivo es desarrollar nuevos envases alimentarios reciclables basados ​​en fibras de celulosa recicladas y barreras extraíbles, de modo que estos dos componentes puedan clasificarse por separado y reciclarse superando la pereza del consumidor.

De esta forma, las industrias alimentaria y del envasado pueden cumplir con los nuevos requisitos ambientales y facilitar la contribución de los consumidores en la práctica.