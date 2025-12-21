Los separatistas de Ibiza exigen que el Ayuntamiento no ponga los nombres de las calles en español

Los separatistas de Ibiza exigen que el Ayuntamiento excluya al español de los rótulos del callejero y que todas las señalizaciones sean únicamente en catalán. Tanto el denominado Institut d’Estudis Eivissencs como los espías del catalán, la denominada Plataforma per la Llengua, han reclamado al alcalde del PP, Rafael Triguero, que «toda la rotulación vial siga exclusivamente en catalán».

Por ello han anunciado la presentación de un recurso contra el pliego de condiciones para la licitación de la nueva señalización viaria de Ibiza, con el objetivo de exigir que todas las señalizaciones sean únicamente en catalán, tal y como establecería el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y la Ley de Normalización Lingüística, pese a que español y catalán son lenguas oficiales en Baleares.

Pero para la primera de estas entidades separatistas citadas «las denominaciones bilingües en la señalización municipal son contrarias al principio de normalización lingüística, y comportan una reducción de los espacios de uso habitual de la lengua catalana».

«Interpondremos un recurso para que se mantenga la denominación en catalán exclusivamente y pediremos por transparencia ser informados sobre el cumplimiento de la Ley de Normalización Lingüística en relación con la señalización pública», han manifestado por su parte desde la plataforma que vigila que sea exclusivo el uso del catalán en los patios de diferentes centros educativos de Cataluña.

El IEE, por su parte, ya ha confirmado que ha presentado un recurso de alzada contra el pliego de condiciones para la licitación de la nueva señalización viaria de Ibiza, con el objetivo de exigir que todas las señalizaciones sean únicamente en catalán.

En el escrito, el IEE recuerda al Ayuntamiento que el artículo 15.1 de la Ley de Normalización Lingüística establece que la señalización pública «se hará en lengua catalana, acompañada si fuera necesario de signos gráficos que faciliten la comprensión a los no catalanohablantes».

La señalización bilingüe, indica la entidad, «se reserva sólo a casos excepcionales en los que así lo aconsejen las circunstancias sociolingüísticas».

Asimismo, el IEE señala que el propio Ayuntamiento de Ibiza hizo efectiva esta regulación mediante el Reglamento Municipal de Normalización Lingüística (RMNL), aprobado en 1992, donde se establece que «todas las señalizaciones e indicadores situados en las vías públicas que dependan del Ayuntamiento de Ibiza y destinados a informar a los transeúntes y a los conductores deben redactarse en catalán».

El reglamento indica también que los rótulos que ya están en catalán pero de forma incorrecta, deben ser sustituidos por otros correctos, pero según ellos, nunca en español.

Según el IEE, que el Consistorio pretenda licitar la señalización de muchas calles del municipio con los nombres comunes de las vías en formato bilingüe, «no solo estaría contraviniendo su propia regulación de usos lingüísticos y la Ley de Normalización Lingüística, sino también dejando de lado su deber de normalizar la lengua y desvirtuando el carácter oficial del catalán».

La entidad reclama que se realicen los trámites necesarios para cambiar el diseño de los rótulos previstos en la licitación, de manera que pasen a ser plenamente en catalán. En caso contrario, advierte de que «el concurso podría ser declarado nulo de pleno derecho por vulnerar disposiciones administrativas de rango superior, como la propia Ley de Normalización Lingüística o el Reglamento de Normalización del Ayuntamiento», indican.

Pese a estos recursos, la adjudicación municipal para la rotulación en español en el callejero de en torno a 200 calles de Ibiza continúa adelante.