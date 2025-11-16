Una entidad catalanista ha arremetido contra el alcalde del PP de Ibiza, Rafa Triguero, por no usar el catalán, al que se refieren como «lengua propia» de la isla, en las comunicaciones tanto orales como escritas del Ayuntamiento.

La polémica lingüística ha estallado después de que la entidad catalanista Institut d’Estudis Eivissencs (IEE), adscrita al Institut d’Estudis Catalans (IEC), haya enviado una carta al Consistorio ibicenco lloriqueando y señalando a aquellos concejales que prefieren usar el español en vez del catalán para comunicarse de manera más cómoda y eficaz.

En la misiva, la plataforma asegura que «desde hace tiempo» el Ayuntamiento que gobierna el PP incumple la Ley de Normalización Lingüística de Baleares en distintos departamentos municipales y recuerda que debe prevalecer el uso del catalán en todas las comunicaciones.

«El Ayuntamiento tiene el deber legal y la obligación moral de emplear en las comunicaciones públicas, escritas y orales, la lengua catalana, propia de Ibiza, así como de dinamizar su uso tanto a nivel institucional como en lo que respecta a la concienciación de su uso entre la ciudadanía», avisa la entidad.

Además, el Institut d’Estudis Eivissencs va más allá y exige al Ayuntamiento no sólo a utilizar el catalán, sino también a fomentar su uso y promover su presencia entre la ciudadanía de la isla.

Cabe recordar que el IIE tiene un marcado carácter izquierdista. En el pasado mes de mayo arremetió contra el pacto PP-Vox en Baleares para aprobar los presupuestos de 2025 al considerar que buscaban dinamitar el catalán y la enseñanza.

De hecho, acusaron a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, de aceptar las «ansias de Vox» por eliminar el requisito del catalán para las plazas docentes de difícil cobertura.

En el año 2008, el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, a través del Ministerio de Cultura, declaró a esta entidad de utilidad pública.