Un polémico cartel con un dimoni decapitado desata la guerra entre dos pueblos de Mallorca por Sant Antoni

Dos pueblos de Mallorca se encuentran inmersos en una pequeña guerra abierta a raíz del cartel anunciador de las fiestas de Sant Antoni 2026. El origen de la polémica está en el diseño publicado por el Ayuntamiento de Muro, una imagen que no ha pasado desapercibida y que ha generado controversia por su contenido y simbolismo.

El cartel muestra a un dimoni de Muro sujetando por los cuernos la cabeza del dimoni Conguito de sa Pobla, una representación gráfica que ha sido interpretada como una provocación directa entre ambas localidades. La escena, cargada de fuerza visual, alude de forma explícita a la rivalidad simbólica entre los dos pueblos en torno a la tradición de Sant Antoni y sus respectivos dimonis.

Bajo el lema “Muro, on els dimonis manen. (Gent de Sa Pobla, no és res personal)”, el Ayuntamiento de Muro ha querido promocionar las fiestas con un tono claramente provocativo, aunque matizado por el mensaje entre paréntesis, que intenta restar intención personal al enfrentamiento visual. El diseño ha sido realizado por Marc Mallafré y se presenta como una apuesta por un estilo directo, desafiante y con un marcado componente irónico.

La publicación del cartel ha servido como detonante de esta disputa simbólica, convirtiendo una campaña de promoción festiva en el centro de una polémica que enfrenta a dos municipios unidos por una tradición común, pero separados por la interpretación y el uso de sus elementos más representativos.

Respuesta de Sa Pobla

Desde Sa Pobla no han querido quedarse con los brazos cruzados ante la polémica generada y han optado por responder de manera contundente. La reacción ha llegado a través de las redes sociales, donde han comenzado a circular distintas imágenes como respuesta al cartel difundido desde Muro.

Estas imágenes, creadas con Inteligencia Artificial, muestran al dimoni de Muro decapitado, invirtiendo así el mensaje visual del diseño original y reforzando el tono de confrontación simbólica entre ambos pueblos. La difusión de este contenido en plataformas digitales ha servido como réplica directa a la provocación inicial, trasladando la disputa del ámbito institucional al espacio de las redes sociales.