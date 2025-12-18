El Supremo decidirá por primera vez si la imposición del catalán en los colegios de Baleares es legal

El Tribunal Supremo decidirá por primera vez si la imposición del catalán en los colegios de Baleares, implantada por la ex presidenta socialista Francina Armengol durante las dos pasadas legislaturas, es o no legal.

La sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por la entidad Hablamos Español a favor de un niño matriculado en un colegio de Mallorca para que recibiera, al menos, el 25% de las asignaturas troncales en español, tanto en el curso en el que estaba matriculado en ese momento como en los que fuese a cursar en los siguientes años.

Hablamos Español solicitaba la anulación del proyecto lingüístico del colegio y que se reconociera el derecho a que el niño, junto con sus compañeros, y en todas las clases, recibiese al menos el 25% de las asignaturas utilizando como lengua vehicular el español. El Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (TSJB) desestimó el recurso en una sentencia de mayo de 2024 y avaló la inmersión en catalán.

Ahora el Tribunal Supremo ha declarado que la cuestión planteada por Hablamos Español «presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia».

El Alto Tribunal determinará, por tanto, si los modelos aprobados por cada centro educativo pueden establecer la exclusión total del español como lengua vehicular, y si resulta discriminatorio y contrario al derecho a la igualdad que se le diga a la familia que se busque otro centro que tenga un proyecto lingüístico que oferte su enseñanza en las dos lenguas oficiales, tal como le indicó a la familia el TSJB.

Ahora Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, espera que el Tribunal Supremo corrija «la sorprendente sentencia del TSJB».

«Que en el auto de admisión se haya tenido en cuenta la argumentación del magistrado que formuló un voto discrepante y la propia redacción de las razones para justificar la admisión a trámite, nos hacen albergar esperanzas. Si logramos una sentencia favorable será la primera fuera de Cataluña y sentará una jurisprudencia muy útil para las demás comunidades con lenguas regionales. Hay que agradecerle a la familia afectada su paciencia y su confianza en nosotros», ha concluido Lago.