El Manchester City anuncia el fichaje de Donnarumma

Era un secreto a voces y se cerró el lunes, pero no ha sido hasta este martes cuando el Manchester City ha anunciado el fichaje de Gianluigi Donnarumma. El portero llega procedente del PSG a cambio de 30 millones de euros, después de ser apartado por Luis Enrique en el campeón de Europa. Ahora, se pone a las órdenes de Pep Guardiola, después de la marcha de Ederson a Turquía. Un refuerzo de lujo para un conjunto citizen que no ha empezado nada bien el curso y que buscará desde la portería comenzar a darle la vuelta a la situación.

El fichaje de Ederson Moraes era la clave que desatascaba la operación de Donnarumma, que al igual que en el caso del italiano, también ha sido confirmado este martes, aunque estaba cerrado desde el lunes. El City lo vende al Fenerbahce a cambio de 14 millones de euros, lo que les permite hacer hueco al italiano.

Donnarumma fue clave en la consecución de la Champions del PSG, sin embargo, Luis Enrique ha dejado de contar con él. Quería mejorar el equipo y, para ello, ha considerado que su guardameta no era la mejor opción bajo palos, pese a ser uno de los mejores del mundo. Quiere un portero que sepa jugar mejor con los pies, aunque pocos puedan parar más que el gigante italiano.

Donnarumma, campeón de la Eurocopa en 2021 con Italia, llegó al PSG ese mismo año procedente del Milan. Desde entonces, ha disputado 161 encuentros con los parisinos, ganando cuatro veces la Ligue 1, dos Copas de Francia y la ya citada Champions League. Y su mejora en los últimos años ha sido considerable, puesto que tras su error en los octavos de final de la Champions en 2022 contra el Real Madrid, se ha consolidado como uno de los mejores del mundo.

En el City se topará con la competencia de James Trafford, por el que el City pagó 30 millones al Burnley este verano para repescarlo y que ha sido titular en las tres primeras jornadas de Premier League, aunque ha dejado actuaciones cuestionables. Bajo el mando de Guardiola buscará revalidar el título logrado el pasado curso en el viejo continente. Todo ello, con el Mundial como gran objetivo de una Italia que buscará volver a reinar dos décadas después.

Donnarumma ya es del City

El Manchester City recoge las primeras declaraciones de Donnarumma como skyblue: «Me estoy uniendo a un plantel repleto de talentos de clase mundial, liderado por uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, Pep Guardiola. A todos los jugadores del mundo les gustaría pertenecer a este club»

«He admirado a Manchester City durante muchos años, así que poder jugar aquí es un gran honor y un privilegio. Estoy deseando conocer a mis nuevos compañeros, al cuerpo técnico y a los hinchas. Jugar en el Etihad Stadium será muy, muy especial para mí», añade.