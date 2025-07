Donnarumma sigue tocado por la lesión de Musiala antes de medirse al Real Madrid: «Estoy muy conmocionado»

Los cuartos de final del Mundial de Clubes entre PSG y Bayern de Múnich han dejado una noticia más allá del pase de los parisinos a las semifinales. El brillante ejercicio defensivo de los de Luis Enrique con dos hombres menos y los chispazos de Doué y Dembélé quedaron un tanto opacados por la lesión de Jamal Musiala. La joven estrella de los bávaros se torció el tobillo en un lance de juego con el guardameta Gianluigi Donnarumma. Una jugada que acabó con un grave lesión para el alemán: fractura del peroné izquierdo.

Más allá de evaluar la culpabilidad del portero del PSG en la acción, el mundo del fútbol se ha centrado en la reacción de Donnarumma. El italiano no parecía afectado por los gestos de dolor de Musiala, a diferencia del resto de participantes del encuentro. Manuel Neuer, compañero del lesionado, reconoció tras el encuentro que recriminó al portero de los parisinos su actitud. Courtois, en cambio, defendió a su ‘colega’ bajo los palos: «No es el culpable».

En declaraciones a ‘La Gazzetta dello Sport’, el propio Gianluigi Donnarumma ha querido dar su versión de la polémica acción. «Estoy muy conmocionado por lo sucedido, definitivamente no era mi intención hacer daño», ha declarado el guardameta italiano. Una versión que ha completado el agente del jugador, Vincenzo Raiola, añandiendo los motivos por los que Donnarumma no se interesó por Musiala tras la acción: «Es un chico muy sensible. No habría podido soportar la escena y prefirió alejarse para dejar que los médicos se ocuparan de Musiala lo mejor posible».

Luxación de tobillo y fractura de peroné: Jamal Musiala estará de baja durante un largo periodo. ¡Que te mejores y te recuperes pronto, Jamal! 🙏 ¡Te apoyamos! ❤️ 🔗 https://t.co/Ig3ErBsFXt pic.twitter.com/tuiakaKo8X — FC Bayern München Español (@FCBayernES) July 6, 2025

Con el Real Madrid en el horizonte

El portero del PSG deberá dejar atrás la culpa para centrarse en el decisivo duelo del miércoles ante el Real Madrid. Un cambio de chip que no parece fácil. Raiola ha reconocido que su representado estaba «muy preocupado y triste» por la acción, lo que le llevó a ‘romper’ su concentración y escribir al agente en el descanso del encuentro.

El equipo de Luis Enrique necesitará que el italiano deje atrás los ‘fantasmas’ de los cuartos de final para vencer al renovado Real Madrid de Xabi Alonso. Una buena versión de Donnarumma será aún más importante para el PSG, ya que cuenta con las bajas en defensa del sancionado Pacho y de Lucas Hernández, uno de los posibles sustitutos del colombiano. Toda ayuda será necesaria para los parisinos si quieren vencer a su gran bestia negra en la Champions League.