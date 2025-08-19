El gran detalle del Real Madrid con Alcaraz tras ganar en Cincinnati: «Enhorabuena por un nuevo título»

Las felicitaciones del Real Madrid a Rafa Nadal a lo largo su larga y exitosa carrera fueron una constante durante muchos años. Una tradición que el equipo merengue está repitiendo con otro ilustre madridista como Carlos Alcaraz. El tenista murciano conquistó en la noche de ayer el Masters 1.000 de Cincinnati después de la retirada de su rival, un Jannik Sinner que también recibió un mensaje de apoyo por parte del Real Madrid.

«Enhorabuena, querido Carlos Alcaraz, por un nuevo título, esta vez en Cincinnati. ¡Felicidades! Y mucho ánimo a Jannik Sinner para que se recupere cuanto antes», expresó el club de la capital española en sus redes sociales. El jugador de El Palmar también tuvo presente al italiano en su celebración. Alcaraz escribió «Sorry, Jannik» junto a una cara triste en la cámara de la pista central de Cincinnati.

Tanto Carlos Alcaraz como el Real Madrid esperan seguir celebrando los triunfos del otro. El conjunto blanco debuta hoy a las 21:00 horas en Liga ante Osasuna. El frenético calendario tenístico no permitirá que el español pueda disfrutar del estreno de Xabi Alonso en el Santiago Bernabéu. Menos de 24 horas después de levantar el título en Cincinnati, el número dos de la ATP formará pareja con Emma Raducanu en el dobles mixto del US Open. Sus rivales serán el inglés Jack Draper y la estadounidense Jessica Pegula.

Enhorabuena, querido @carlosalcaraz, por un nuevo título, esta vez en Cincinnati. ¡Felicidades! Y mucho ánimo a @janniksin para que se recupere cuanto antes. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 18, 2025

Además de su participación en este nuevo formato, el gran objetivo de Alcaraz para el cuarto y último Grand Slam del año es recuperar el número uno del ranking. Su acérrimo rival dentro de la pista, Jannik Sinner, defiende los 2.000 puntos que sumó en la última edición. Por tanto, el murciano depende de sí mismo para colocarse de nuevo en el escalón más alto de la clasificación ATP. Las cuentas son claras: si Carlos Alcaraz gana el US Open volverá a ser número uno.

El tenista de El Palmar sufrió un batacazo en segunda ronda del torneo neoyorquino el año pasado. El neerlandés Botic van de Zandschulp le eliminó en cuatro mangas para completar una de las grandes sorpresas del curso tenístico. Por este motivo, Alcaraz tan solo defiende 50 puntos de cara a este US Open. El jueves conocerá su posible camino al título tras el sorteo del cuadro definitivo. El máximo rival, como viene siendo habitual, será un Jannik Sinner que llegará con ganas de revancha tras su retirada en Cincinnati.