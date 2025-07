Neuer ataca a Donnarumma por la lesión de Musiala… ¡y Courtois le defiende!

Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich, se mostró muy crítico con su homólogo del PSG, Gianluigi Donnarumma, tras la entrada que acabó con la grave lesión de Jamal Musiala. El guardameta alemán considera que no era «estrictamente necesario entrar así» y le dijo al descanso que fuera a ver al jugador «por respeto, desearle todo lo mejor y simplemente disculparte». Thibaut Courtois, sin embargo, no opina igual y cree que culpar a Donnarumma por la lesión de Musiala es «excesivo».

«Con Jamal, obviamente es una situación en la que se asume un cierto riesgo. Fue una situación en la que no creo que fuera estrictamente necesario entrar así. Cruzamos los dedos para que la lesión no sea muy grave, aunque seguramente lo será, por lo que veo», dijo Neuer a los medios sobre la acción entre Musiala y Donnarumma al acabar el partido entre PSG y Bayern correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Clubes.

«Sí, definitivamente fue una decisión arriesgada. Simplemente aceptas la lesión de tu oponente, incluso podría ser la de un compañero, simplemente la aceptas y luego no pasa nada. Así que me acerqué a él y le dije: ‘¿No quieres ir allí ahora, ya que acaba de llegar el descanso?’. Jamal está allí tirado y lo más probable es que se quede en el hospital por ahora. Tiene una lesión grave y creo que es apropiado ir allí por respeto, desearle todo lo mejor y simplemente disculparte. Entonces se acercó a Jamal», contó.

Courtois no está de acuerdo con Neuer. Cuando le preguntaron al portero del Real Madrid por las declaraciones del alemán sobre la entrada que acabó con la grave lesión de Jamal Musiala, dejó claro que «culpar a Donnarumma por la lesión de Musiala me parece excesivo. Los porteros van a por el balón. Los delanteros tampoco se contienen cuando nos entran a nosotros. Es mala suerte. Le dolerá más porque es de su equipo, pero Donnarumma no es el culpable».

El PSG derrotó por 2-0 al Bayern Múnich en los cuartos de final del Mundial de Clubes y se medirá en las semifinales al Real Madrid, que se impuso por 3-2 al Borussia Dortmund. Los de Luis Enrique ganaron pese a terminar jugando con nueve por las expulsiones de Pacho y Lucas Hernández. Los goles de Doué y Dembélé, que también se lo dedicó a Diogo Jota haciendo su famosa celebración, dieron el pase a la siguiente ronda al vigente campeón de Europa.