El PP preguntará al Gobierno si Begoña Gómez cobró hasta un millón de Air Europa tras la confesión de Koldo en OKDIARIO

El Partido Popular en el Congreso ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para esclarecer si la compañía Air Europa compensó a Begoña Gómez por mediar en su rescate. Según declaró Koldo García en una entrevista a OKDIARIO, escuchó cómo la familia Hidalgo valoró entregarle hasta un millón de euros a la esposa del presidente Pedro Sánchez.

Así consta en una nueva ofensiva parlamentaria con la que los populares instan al Gobierno a dar explicaciones por el presunto trato de favor que habría recibido la mujer de Sánchez tras mediar, presuntamente, en el rescate de la aerolínea Air Europa. Una compañía que fue rescatada en 2020 a través de la SEPI con 475 millones de euros.

El detonante de la acción del PP se encuentra precisamente en una entrevista que el ex asesor de Ábalos ofreció a este medio de comunicación días antes de que el juez del caso Koldo le enviara a prisión. «Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron ante mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña», señaló el propio Koldo.

Según relato a renglón seguido en estas conversaciones, se mencionaron cantidades que oscilan entre los 100.000 y los 200.000 euros, y hasta un millón de euros. Con todo, aseguró no poder acreditar si estos hechos se habrían materializado o no.

Ahora, los populares quieren forzar al Ejecutivo de Sánchez a explicar si medió o no pago alguno en caso de que su esposa, en calidad de mujer del presidente, hubiera mediado para favorecer el rescate de la compañía en plena pandemia del Covid-19.

En su escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los de Feijóo cuestionan al Gobierno si Sánchez tenía o no constancia de que haya habido «algún tipo de ofrecimiento» en señal de «agradecimiento» por parte de la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, a su mujer. Todo, según declaró el propio Koldo, «por el buen trato que les había dado».

El Grupo Popular en el Congreso, pilotado por su portavoz Ester Muñoz, cuestiona también al Ejecutivo con que, en caso de haberse otorgado ese presunto pago, cuál fue su respuesta. También si está en condiciones el líder socialista de «afirmar de forma categórica, que su esposa, Begoña Gómez, nunca le planteó la situación de la compañía Air Europa o le trasladó la inquietud de los Hidalgo».

El PP también pone énfasis en las declaraciones que el ex secretario de organización del PSOE y ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, dio a este mismo medio de comunicación. Ábalos, que permanece junto a su ex asesor Koldo en la madrileña cárcel de Soto del Real, puso el foco en que la compañía no haya sido aún imputada.

Según aseguró el ex líder socialista, la mujer de Pedro Sánchez «sí intervino» en el rescate. No aseguró conocer si ella les ofreció su ayuda, «lo que sí que sé es que Javier Hidalgo sí que me lo dijo -que recurriría a ella-«, señaló. A la vista de las informaciones, el PP cuestiona ahora al Ejecutivo si se plantea realizar algún tipo de acciones ante las afirmaciones del ex ministro en relación con el presunto papel de Begoña Gómez en el rescate.