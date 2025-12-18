Air Europa multiplica las posibilidades de su programa de fidelización al lanzar su Tienda Air Europa Suma

Los más de 3,3 millones de clientes del programa de fidelización de Air Europa cuentan ahora con una razón más para disfrutar de sus beneficios. La aerolínea ha puesto en marcha la Tienda Air Europa Suma, una innovadora plataforma y marketplace online desde la que acceder a más de 500 comercios en internet donde generar nuevas Millas Suma con cada compra realizada. El proyecto se ha desarrollado de la mano de la compañía Tenerity, especializada en el desarrollo de soluciones de fidelización.

Para disfrutar de todas las ventajas de esta propuesta, los usuarios registrados solo tienen que acceder a la Tienda Air Europa Suma desde su perfil en la web del programa. Una vez dentro, encontrarán una amplia variedad de alternativas organizadas en diferentes categorías, como tecnología, moda, salud, belleza, hogar y ocio. El sistema redirigirá al cliente a la página del establecimiento online seleccionado, donde podrá realizar sus compras. En un plazo no superior a 30 días recibirá en su cuenta las Millas Suma correspondientes, que podrá canjear, entre otras posibilidades, en vuelos de Air Europa o de miembros de la alianza SkyTeam.

Dentro de la Tienda Air Europa Suma, los clientes tendrán la opción de seleccionar sus comercios favoritos, descubrir cuáles son los últimos en unirse a la plataforma, así como conseguir ofertas destacadas con las que generar más Millas Suma de lo habitual. La Tienda Air Europa Suma refleja un enfoque pensado exclusivamente en el cliente, con un marketplace diseñado y gestionado por Tenerity, que selecciona las marcas de primer nivel para ofrecer promociones relevantes y experiencias enriquecedoras.

El lanzamiento de la Tienda Air Europa Suma coincide con la reciente celebración del décimo aniversario del programa de fidelización, así como con otras importantes novedades presentadas este año. Entre ellas no solo se encuentra la renovación de la plataforma online, sino también la activación de las cuentas familiares, que permiten alcanzar los objetivos de redención de Millas de manera más rápida, al sumar las logradas por diferentes viajeros de una misma familia.