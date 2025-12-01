Koldo: «Fui unas 16 veces a casa de los Hidalgo en Puerta de Hierro durante el rescate de Air Europa»

Koldo García acudió hasta 16 veces a la mansión de los Hidalgo en Puerta de Hierro durante la gestión del rescate de Air Europa. El ex asesor de José Luis Ábalos revela en OKDIARIO el operativo en la sombra que llevó a cabo para sacar adelante la operación millonaria. Mientras Hacienda tramitaba oficialmente el expediente, García se reunía constantemente con Javier Hidalgo en su domicilio de las afueras de Madrid, bajo la presión directa del presidente del Gobierno. «Había que gestionar el problema y hacerlo bien», era el mensaje que Pedro Sánchez trasladaba insistentemente a Ábalos.

PREGUNTA.- ¿Qué me puede decir del rescate de Air Europa?

RESPUESTA.- Ha sido muy polémico y muy costoso, a nivel de trabajo y con una presión absolutamente brutal. Lo viví en primera persona durante todo el tiempo que duró el proceso. Fue muy intenso.

P.- ¿Por qué?

R.- Pues porque costó mucho que las cosas se hicieran bien. Yo tuve que ir, hablar y atender en muchísimas ocasiones a la familia Hidalgo para intentar resolver esa situación que, al fin y al cabo, no dependía del Ministerio de Transportes porque lo llevaba Hacienda. Pero es verdad que era un apoyo importante para que se pudiera gestionar. El señor José Luis Ábalos recibía muchas llamadas en aquellos tiempos.

P.- ¿De quién?

R.- Pues del presidente, aparte de todas las empresas y demás.

P.- ¿Y qué le decía el presidente?

R.- Yo no estaba en ese intercambio de palabras pero, por comentarios que podía entender, era muy claro: que había que gestionar el problema y hacerlo bien.

P.- ¿Begoña Gómez intervino en el rescate de Air Europa?

R.- Para mi forma de ver, sí, intervino. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque yo he estado con el señor Javier Hidalgo en su casa, en las afueras de Madrid, en Puerta de Hierro…

P.- ¿Cuántas veces estuvo en la casa de la familia Hidalgo?

R.- Pues, si no recuerdo mal, creo que unas 16 o 20 veces. Puede ser que me equivoque en algunas cosas…

P.- ¿Con quién hablaba de la familia Hidalgo?

R.- Con Javier. El peso lo llevaba Javier. Algunas veces, había otras dos personas, que eran como abogados o directores generales, no sé exactamente el cargo que ocupaban. Y la verdad es que estuve en varias ocasiones.