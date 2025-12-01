Koldo García, la ‘caja negra’ de las tramas de Pedro Sánchez en el PSOE y en el Gobierno

Los esfuerzos de Pedro Sánchez por presentar a Koldo García como alguien «anecdótico» para él, como si tuviera una mínima o tangencial relación con él, se derrumban por la cantidad de fotografías y vídeos que demuestran que el navarro –ahora en prisión provisional– fue, durante años, la sombra del presidente del Gobierno y líder del PSOE en multitud de actos del partido, del Ejecutivo e incluso privados.

Con la larga lista de imágenes que atestiguan esa relación de confianza estrecha, codo con codo, se podría montar un álbum. Nada que ver con la versión que dio Pedro Sánchez en su comparecencia ante la comisión de investigación creada en el Senado en torno a las tramas de corrupción que le acorralan políticamente y que amenazan incluso con poder alcanzarle en el plano judicial.

La pentaimputación judicial que pesa sobre la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, se basa en episodios de los que Koldo García puede dar detalles más que comprometedores para el presidente. La revelación hecha por Koldo García a Eduardo Inda en la entrevista que este mismo lunes publica OKDIARIO da fe de ello.

La retahíla de imágenes evidencian que Koldo era alguien muy cercano a Sánchez. Son prueba gráfica irrebatible, lo que por otra parte encaja con la presencia de Koldo García en episodios del PSOE y del Gobierno que están siendo objeto de investigación penal, maniobras de calado en la etapa de Sánchez al frente del partido –primero– y al frente del Gobierno –después–.

Esas fotografías y vídeos, destapadas a lo largo de los meses por OKDIARIO, demuestran que Koldo tenía no sólo relación directa con Pedro Sánchez sino que era una persona de su máxima confianza. Nadie que no dispusiera de tal condición podría estar tantas veces a centímetros del líder del PSOE y presidente del Gobierno.

Las imágenes que atestiguan esa realidad se remontan a los años en los que Sánchez se vio defenestrado de la Secretaría General de los socialistas y emprendió su batalla de las primarias con la que consiguió volver a coger el timón del partido. Koldo García fue guardián de los avales con los que Sánchez pudo afrontar esa decisiva carrera por recuperar el poder del PSOE. Koldo García fue elogiado públicamente por Sánchez como socialista ejemplar.

El navarro aparece codo con codo con Sánchez en fotografías ahora más que comprometedoras para el presidente, que exhibe desmemoria hacia él. Ambos están inmortalizados juntos en mítines; abrazándose con afiliados; recorriendo España en el famoso Peugeot junto a José Luis Ábalos y Santos Cerdán –el primero ahora en prisión provisional junto al propio Koldo, el segundo pendiente de juicio tras haber estado cinco meses entre rejas–; en la intimidad de fiestas privadas como la que reunió a Koldo, Sánchez y Begoña por el 60 cumpleaños de Ábalos, celebrada en el restaurante que por entonces regentaba Víctor de Aldama; en eventos gubernamentales…

En el núcleo duro del poder

Las pruebas gráficas demuestran que, cuando fue instalado en la privilegiada cúpula del Gobierno como asesor principal y hombre para todo de Ábalos –cuando éste era ministro y plenipotenciario virrey de Sánchez en el PSOE–, Koldo García acumulaba ya una nutrida hoja de servicios de Sánchez y del sanchismo. La fue sumando antes de que el marido de Begoña Gómez llegara a La Moncloa, y la amplió a partir de ese momento.

Tantos años han dado de sí para que Koldo se haya convertido en una suerte de caja negra de Sánchez y del sanchismo, testigo de comprometedoras intimidades políticas –y monetarias– que penden sobre el PSOE. Desde los manejos de grandes cantidades de dinero en efectivo en la sede central de los socialistas, en la madrileña calle Ferraz, a viscosos episodios sobre la financiación de la campaña de las primarias en las que Pedro Sánchez recuperó el poder del PSOE, pasando por tramas de amaños de contratos públicos y cobro de mordidas en el seno del Gobierno, que han convertido en inquilinos de prisión a Koldo, Cerdán y Ábalos.

Y lo peor para Sánchez es que esa caja negra andante que es Koldo García no sólo ha dejado registrados multitud de datos en su cerebro sino también en archivos informáticos en forma de conversaciones grabadas.