Koldo no era «anecdótico» para Sánchez: estuvo todo el tiempo a su lado en la fiesta de Ábalos

Koldo García no tuvo una «relación anecdótica» con Pedro Sánchez, tal y como dijo falsamente el presidente del Gobierno en el Senado en la Comisión de Investigación por el caso mascarillas. Prueba de ello es el álbum de fotos de Koldo con él a lo largo de los años y el 60 cumpleaños de José Luis Ábalos, que también compartió con el presidente.

Koldo, pese a ser tildado de anecdótico por Sánchez, se encargó de llamar personalmente a los ministros y personalidades del partido que formaban parte del entorno de Ábalos. La ex mujer de Ábalos le ayudó con la lista de invitados, ya que era una fiesta sorpresa para el entonces ministro de Transportes. Había que confirmar la asistencia al cumpleaños de Ábalos a su número de teléfono o al de Koldo.

Koldo era en ese momento el asesor estrella del ministro Ábalos. También era una persona muy conocida dentro del PSOE, partido por el que trabajó durante años sin descanso. Koldo era la sombra de Ábalos, su principal valedor, y allí estaba cubriéndole las espaldas mientras Pedro Sánchez veía qué le regalaban al ministro por su aniversario.

La cita de la primera plana del PSOE

Según se puede apreciar en el álbum fotográfico completo de la fiesta al que ha tenido acceso OKDIARIO, a la cita asistió la primera plana del PSOE. Fue un evento informal, fuera de las agendas de trabajo, al que acudieron muchos de ellos con sus familias para disfrutar de la noche madrileña.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez no se quisieron perderse el evento. Una vez más, a esta cita también se llevaron a una asistente pagada con dinero público. En concreto, se trata de una trabajadora del Congreso de los Diputados que está al servicio de Pedro Sánchez. La mujer iba vestida con una camisa azul. Los tres saludaron a Ábalos mientras el fotógrafo inmortalizaba el evento organizado por Koldo.

A la fiesta también acudieron los ministros Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero o Félix Bolaños, y ex ministros como Magdalena Valerio, Carmen Calvo o José Manuel Rodríguez Uribes.

Tampoco se quisieron perder la cita altos cargos del partido como la ex directora del Instituto de las Mujeres Isabel Rodríguez y los ex delegados del Gobierno en Valencia Gloria Calero y Juan Carlos Fulgencio.

Koldo García se encargó de que todo saliera bien y tenía excelentes relaciones dentro del partido, pese a que ahora parece que nadie le conoce en Ferraz.