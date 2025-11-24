Las fotos inéditas de Sánchez y Begoña regalándole un bonsái a Ábalos por su 60 cumpleaños

OKDIARIO publica el álbum completo con las fotos inéditas de Pedro Sánchez y Begoña Gómez regalándole un bonsái al ex ministro José Luis Ábalos por su 60 cumpleaños. La fiesta, que reunió a la primera plana del PSOE, fue organizada por su entonces asesor Koldo García en el restaurante de Víctor de Aldama, que ejerció como anfitrión.

El 8 de diciembre de 2019 se celebró una gran fiesta que reunió a los altos cargos del PSOE y del Gobierno en un establecimiento ubicado en la zona financiera de las Cuatro Torres en Madrid.

Según se puede apreciar en el álbum fotográfico completo de la fiesta, a la misma asistieron el presidente y su mujer acompañados de su asistente en el Congreso de los Diputados. La mujer iba vestida con una camisa azul y un pantalón negro.

A la fiesta también fueron los ministros Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero o Félix Bolaños, y ex ministros como Magdalena Valerio, Carmen Calvo o José Manuel Rodríguez Uribes.

Tampoco se quisieron perder la cita altos cargos del partido como la ex directora del Instituto de las Mujeres Isabel Rodríguez y la ex delegada del Gobierno en Valencia Gloria Calero y su predecesor en el cargo Juan Carlos Fulgencio, que fue con su mujer.

Los regalos de Ábalos

José Luis Ábalos vivió su 60 cumpleaños rodeado de la primera plana del PSOE. Entonces era ministro de Transportes y también secretario de Organización del partido. Era el todopoderoso dentro de las filas socialistas tras la confianza otorgada por Pedro Sánchez después de ayudarle a ganar el control del partido y la presidencia.

Los invitados, para celebrar su cumpleaños, le dieron varios regalos durante la fiesta en el restaurante de Víctor de Aldama. Tal y como se puede apreciar en las fotografías, le entregaron una caja blanca decorada con estrellas con cartas y hasta un bonsái de decoración cuya entrega presenció Pedro Sánchez sosteniendo un vaso de cristal.

La gran fiesta del PSOE con Aldama

José Luis Ábalos también sopló las velas rodeado de su cúpula. Su ex mujer fue la encargada de llevarle la tarta hasta la mesa en la que se encontraba. No había mesas y sillas para todos y los asistentes disfrutaron de una cena tipo cóctel en la que no faltaron embutidos como jamón o chorizo.

Víctor de Aldama ejerció de anfitrión al ser su restaurante y esperó a todos en la puerta. Los altos cargos pudieron ver a Aldama durante toda la tarde y noche, pese a que negaron conocerle públicamente cuando su identidad trascendió a los medios de comunicación tras ser imputado en los tribunales.

Muchos de los invitados fueron acompañados de sus familias, con niños incluidos que estuvieron jugando con los globos negros. Aldama cerró una sala del restaurante para ellos y se contrató a un fotógrafo que inmortalizó en decenas de fotografías el cumpleaños de José Luis Ábalos.

Ábalos como cortafuegos

Ahora, los socialistas han cortado el contacto con el que fuera el hombre más poderoso del partido y una figura clave del Gobierno. Pedro Sánchez le despojó de sus cargos en julio de 2021 sin dar explicación. Se ordenó un cortafuegos y se le marginó durante meses.

Nadie le hablaba hasta que le recuperaron en 2023 para las listas del PSOE como diputado por Valencia en el Congreso. Permaneció en el escaño hasta que el 20 de febrero de 2024 detuvieron a su asesor Koldo García. El propio Santos Cerdán, que cobraba comisiones ilegales de contratos públicos según las investigaciones de la UCO, fue a su casa a pedirle el acta.

Ábalos se negó y se pasó al grupo mixto donde ha permanecido hasta ahora. El ex ministro está imputado en el Tribunal Supremo y el PSOE le utiliza como cortafuegos para quedar a salvo de los escándalos pese a que muchos de sus cobros venían del partido.