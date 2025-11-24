La imagen que prueba que Aldama fue el anfitrión de la cúpula del PSOE en el cumpleaños de Ábalos

OKDIARIO publica la foto que prueba que Víctor de Aldama fue el anfitrión de la cúpula del PSOE en el 60 cumpleaños de José Luis Ábalos, que se celebró en el restaurante Wellow y era suyo por aquel entonces.

Tal y como se puede apreciar en la fotografía, Víctor de Aldama aparece a lo lejos en la entrada del restaurante recibiendo a los miembros de la primera plana del PSOE que fueron invitados al cumpleaños del entonces ministro de Transportes. Aldama estuvo allí toda la fiesta supervisando que no faltase de nada.

Los altos cargos pudieron ver a Aldama durante toda la tarde y noche, pese a que negaron conocerle públicamente cuando su identidad trascendió a los medios de comunicación tras ser imputado en los tribunales. Los ministros Fernando Grande-Marlaska, María Jesús Montero y Félix Bolaños disfrutaron de la fiesta con él, así como otros dirigentes del PSOE.

Aldama también compartió horas con Pedro Sánchez y Begoña Gómez, que fueron al cumpleaños acompañados de la asistente en el Congreso de los Diputados del secretario general del PSOE. Aldama entró y salió varias veces de la sala. El presidente dijo que no le conocía de nada.

Marruecos en el cumple de Ábalos

Al cumpleaños tampoco faltaron autoridades marroquíes como Aisha, que actualmente es diputada del Parlamento de Marruecos por la cuota de inmigración y que se hizo amiga de la entonces esposa del ministro Ábalos, Carolina Perles. Fuentes consultadas la vinculan con servicios de espionaje marroquí.

Marruecos no es un país ajeno al PSOE. José Luis Ábalos viajó allí con Koldo durante su etapa de ministro y Santos Cerdán se metió en ese viaje, tal y como se desprende del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al procedimiento. También Begoña Gómez, que asistió al cumpleaños, tiene lazos con Marruecos.

Aldama facilitador

Pese a sus críticas actuales al PSOE, Víctor de Aldama fue el gran facilitador durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro. Tal y como declaró él mismo, Aldama fue quien le presentó a Jésica Rodríguez y le pagaba el alquiler de su piso hasta cuando habían terminado la relación.

También se encargó del cumpleaños del entonces ministro. Aldama cerró una sala de su restaurante para celebrar el cumpleaños de José Luis Ábalos. Les sirvió una cena tipo cóctel y puso embutidos para comer, como chorizo. Decoró el establecimiento con luces de neón y globos negros, y estuvo pendiente de todos los socialistas en la gran fiesta.

Por aquel entonces, Aldama había comprado unos restaurantes en las Cuatro Torres de Madrid que resultaron ser una ruina con el tiempo. Después, el establecimiento fue regentado por un empresario asiático que también quiso deshacerse del mismo.