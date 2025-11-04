La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acaba de confirmar lo que Víctor de Aldama llevaba meses denunciando: el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, mintió al negar cualquier tipo de relación con el empresario y con Koldo García. El nuevo informe policial demuestra que Aldama decía la verdad.

Según revela la UCO, Torres cenó con Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García en el restaurante Jai Alai de Madrid el 15 de julio de 2020 para resolver el pago pendiente de las facturas a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama de las mascarillas. Un encuentro que el ministro negó categóricamente en el Senado.

La investigación policial confirma así las acusaciones de Aldama, quien tachó a Torres de «mentiroso compulsivo y mitómano» tras su comparecencia en la comisión de investigación. Aldama tenía razón cuando afirmaba que el entonces presidente canario «venía cada semana a Madrid a hacerle la pelota a José Luis Ábalos para conseguir lo que hoy tiene» y que era «el mejor funcionario» del ex ministro, respondiendo inmediatamente a los mensajes de Koldo García.

El nuevo informe de la UCO corrobora precisamente esta dinámica de subordinación que Aldama describió: Torres no solo acudió a la reunión organizada junto a Ábalos, sino que lo hizo en el marco de las presiones de Koldo García para que el Gobierno canario cumplimentase los pagos a la empresa de la trama. La Guardia Civil constata que «Koldo le ponía un mensaje y al segundo le contestaba», tal y como denunció el empresario, evidenciando esa relación servil que el ministro siempre negó.

El informe desmonta punto por punto la versión de Torres, quien llegó a afirmar en el Senado: «No he tenido trato personal con el señor Víctor de Aldama» y «yo no tuve ninguna reunión en ningún lugar». El ministro incluso mostró un mensaje de WhatsApp de Aldama para argumentar que no tenía guardado su contacto, supuestamente demostrando que no le conocía.

La Guardia Civil ha acreditado que ese mensaje del 16 de julio de 2020 —»Buenas tardes Ángel Víctor, soy Víctor de Air Europa, estuvimos ayer un momento por la tarde»— se refería precisamente a la cena del día anterior en el Jai Alai, tal y como Aldama sostuvo desde el principio.

La UCO confirma además que la reunión tuvo «notable trascendencia penal» para el caso de las mascarillas y que se produjo después de que Koldo García presionara a Torres para que el Gobierno canario cumplimentase los pagos pendientes a Soluciones de Gestión, empresa a la que había adjudicado cuatro contratos por valor de 12 millones de euros. Al encuentro también estaba previsto que acudiera la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.

Mintió también sobre Koldo

El ministro canario también mintió al negar cualquier relación con Koldo García y asegurar que no recibió «indicaciones» suyas para contratar a Soluciones de Gestión. «Ni hubo indicaciones a mí, no las hubiera aceptado», declaró en abril de 2024. Ahora, el informe de la UCO demuestra que Torres no solo conocía a Aldama y a Koldo, sino que organizó junto a Ábalos una reunión clave para resolver el cobro de la trama, confirmando que efectivamente «venía cada semana a hacerle la pelota a Ábalos», como denunció el empresario.

Aldama, quien calificó las pruebas presentadas por Torres como «mentira», insistió en que el ministro «se le ha pillado en varias mentiras» y llegó a sugerir que debía dimitir. El informe policial, que consta de 353 páginas y ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, le da ahora la razón al empresario y sitúa al ministro en una posición insostenible tras quedar acreditado que Torres era, efectivamente, uno de los que más cultivaba su relación con el entonces ministro de Transportes para obtener favores políticos.