Pedro Sánchez trató directamente con José Luis Ábalos la implantación de los test PCR en los aeropuertos. Así se desprende de uno de los mensajes incorporados al sumario del caso, que instruye la Audiencia Nacional.

En concreto, los investigadores relatan el interés del entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por conocer la fecha de aprobación de la medida. Los mensajes constatan la influencia que tenía el asesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, en el Gobierno.

El 5 de noviembre de 2020, Torres -ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática- le pregunta a Koldo «cuándo se harán los test en los aeropuertos» y «si se mantiene el día 17». El asesor «le contesta que sí, y le pide encarecidamente que no diga que ha sido él, que si dice la fecha van a pensar que ha sido él, quedando Víctor Torres en no decir nada. Finalmente, Koldo le asegura que los test se harán y le informa que el presi, supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez, habló con José Luís, entendiendo que es José Luís Ábalos y le dijo que era necesario y que al día siguiente /…] lo cierran Salvador y el presi, lo cual podría hacer referencia al Ministro de Sanidad, Salvador Illa y al presidente del Gobierno».

En efecto, ese día Sánchez había acudido a Valencia para presentar el autodenominado Plan de Recuperación. En la ciudad se encontraba también Ábalos. «Asimismo, en la agenda de Koldo también aparece señalado, a las 10 horas, el mencionado acto de Ábalos, como a las 11:45 la presentación del Plan de Recuperación con la presencia del presidente del Gobierno».

El 11 de noviembre, el Gobierno aprobó la medida: los viajeros procedentes de zonas de riesgo tendrían que hacerse una PCR negativa para entrar en España. Una medida que, entre otros, llevaban tiempo pidiendo Canarias y Baleares. Empresas vinculadas a la trama fueron adjudicatarias de estos test de detección del Covid.

