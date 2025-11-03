Koldo a Sánchez tras ningunearle: «Uno es preso de sus palabras y de sus hechos”

Koldo García (Baracaldo, 1970) se siente muy molesto con Pedro Sánchez tras menospreciarle éste y ha querido responderle en OKDIARIO que «uno es preso de sus palabras y de sus hechos», en alusión al presidente del Gobierno con el que compartió pasado.

El que fuera asesor de Ábalos también considera que Pedro Sánchez tendría que igualarse a políticos como Ángel Víctor Torres u otros ministros a los que dirige. Koldo siempre había defendido a Pedro Sánchez en sus entrevistas, pero en esta charla, por primera vez, discrepa sobre él y asegura que «no le llega ni a la suela de los zapatos» de otros políticos que ha podido conocer.

Koldo carga así contra el presidente del Gobierno en una entrevista con OKDIARIO en Madrid tras comparecer Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado en la que dijo que sólo tuvo con él «una relación anecdótica». Las fotografías que guarda Koldo en su teléfono móvil demuestran todo lo contrario. Koldo le acompañó durante años. A continuación, la transcripción de la entrevista:

Pregunta.- El presidente ha dicho que su relación fue anecdótica. ¿Nos podría contar cuándo le conoció y todo lo que hizo por él? ¿Cómo fue su relación con Pedro Sánchez durante la última década?

Respuesta.- Vamos a ver, el señor presidente del Gobierno es el presidente del Gobierno de España. Este gran país tiene muchísimas cosas buenas y si él ha dicho que, bueno, pues que en esta situación no recuerda, vamos a respetar lo que está diciendo el señor presidente y vamos a pensar y vamos a analizar para poder dar una respuesta coherente y que se aplique dentro del sentido común. Este país es grande en todo, en todas sus dimensiones, este país tiene grandísimos políticos, supongo que me vas a preguntar por el señor Ángel Víctor, el cual, bueno, hay otras personas que dirigen a esos grandes políticos que yo creo tendrían que igualarse a ellos.

P.- ¿Cuándo conoció a Pedro Sánchez?

R.- Hace muchos años.

P.- ¿Cómo? ¿Dónde?

R.- Tengo que pensar y recordar bien exactamente. Pero fue, si no me equivoco, la primera vez que lo vi creo que fue en Madrid y luego ya fue en Navarra y demás. Pero… Vamos a pensar las cosas y vamos a hacerlo bien.

Koldo advierte a Sánchez

Koldo, visiblemente dolido tras escuchar a Sánchez, también le avisa de lo que puede llegar. El ex asesor de Ábalos pide paciencia para demostrar que no tuvo los mínimos contactos posibles con Pedro Sánchez, como el presidente aseguró.

P.- Se habla mucho del Peugeot, de que le acompañó durante las primarias. ¿Eso es así o es?

R.- Vamos a pensar la respuesta y vamos a hacerlo coherente, intento recordar y yo tengo una capacidad de memoria, igual es reducida o es amplia, depende de con quién hables, pero claro, después de mi forma de vida y todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, tener la capacidad de recordar lo que he hecho hace diez años… Yo lo siento, yo no puedo, igual otras personas sí pueden, pero yo no puedo. A ver si tengo suerte y me devuelven mi vida; la documentación, el ordenador, los documentos, mi vida, que se la llevaron entera y después de un año y ocho meses no pueden darme ni copia de mi vida.

P.- Hay unas fotografías que atestiguan que durante muchos momentos usted acompañó al presidente. ¿Fue usted una persona clave para que fuera secretario general del Partido Socialista y después presidente del Gobierno?

R.- Por el amor de Dios, no tengo esa suerte y esa capacidad para poder elegir.

P.- ¿Pero le ayudó?

R.- Creo que cualquier miembro del partido le ayudó.

P.- ¿Le pidió favores el presidente del Gobierno?

R.- No recuerdo absolutamente nada de eso, vamos, yo lo que hago es intentar colaborar con el partido y ayudo en lo que pueda. Pedirme lo que he hecho hace siete años es complicado. Me queréis buscar una respuesta y lo entiendo, me parece razonable, pero lo que también tenéis que entender es que yo tenga que buscar la respuesta correcta, la verdad, no inventarme nada, dejadme un poquito de margen, por favor. Dadme la oportunidad de poderme explicar correctamente. Si me dais la oportunidad creo que lo haré bien y la gente lo entenderá.

El cortafuegos del presidente

Pedro Sánchez ha intentado que los casos de corrupción que se investigan en los tribunales no afectaran a su presidencia utilizando de cortafuegos a Koldo, Ábalos y Santos Cerdán. De este último llegó a decir que «no formaba parte del PSOE» después de haber sido secretario de Organización y su mano derecha en el partido.

También dijo que «no debía haber confiado en estas personas» que trabajaron durante años para él. Sánchez ha tratado de desvincularse de ellos, pero las pruebas dicen lo contrario. El presidente les ha hecho el vacío y cortó el contacto de forma repentina con ellos a sabiendas de que lo fueron todo para que él llegara a La Moncloa.