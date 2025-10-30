Comparecencia de Pedro Sánchez por la trama del PSOE, en directo: última hora de la comisión de investigación en el Senado
Pedro Sánchez comparece hoy en la comisión de investigación del Senado que investiga la trama del PSOE
Pedro Sánchez comparece hoy jueves en la comisión de investigación del Senado para responder a las preguntas en relación con la conocida como trama del PSOE, que inicialmente se conoció como caso Koldo. El presidente del Gobierno se enfrenta a un interrogatorio que puede durar hasta cinco horas y en el que participarán todos los grupos parlamentarios –salvo el PNV y el BNG–, incluyendo el Partido Popular (PP) o Vox, y también Junts. Te contamos en directo y en vivo todo lo que diga Sánchez en el Senado hoy.
Todos los partidos políticos disponen de al menos 50 minutos para preguntar al presidente del Gobierno en relación con la corrupción que asedia al PSOE y que señala directamente a sus dos ex secretarios de Organización en la formación socialista, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
El Partido Popular será el último en cuestionar a Pedro Sánchez en una comparecencia histórica en el Senado, ya que el socialista es el segundo presidente del Gobierno en ejercicio en comparecer en una comisión de investigación de las Cortes Generales –el primero fue José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión por el 11-M–.
La comisión de investigación lleva trabajando más de un año y medio y se acerca a las 90 comparecencias. Miembros del Gobierno, caso de Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska o Elma Saiz, ya han declarado en la comisión, por la que también han desfilado José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
El orden de intervención en la comisión de investigación del Senado, este jueves, se dará de menor a mayor representación en la Cámara, por lo que el PP será el último en preguntar. El formato ha levantado dudas ya anteriormente entre los populares, que consideran que los senadores que preguntan primero se llevan el foco. Sin embargo, con Pedro Sánchez respondiendo a las preguntas de los senadores, la relevancia se mantendrá hasta el final.
Entre las participaciones destaca la de Junts, apenas unos días después de que su líder, Carles Puigdemont, anunciara la ruptura de relaciones con el PSOE de Sánchez. No obstante, los de Puigdemont comparten grupo con Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente y BNG, aunque estos últimos, como el PNV, se han borrado. Además, ERC y EH Bildu, que compartirán tiempo, también preguntarán a Sánchez el jueves en el Senado.
A qué hora empieza la comparecencia de Sánchez
Pedro Sánchez está citado en el Senado a las 9:00 horas, momento en el que se dará inicio a la comparecencia del presidente del Gobierno en la Comisión de Investigación del Senado el jueves 30 de octubre de 2025. La declaración de Sánchez, que tendrá que responder a los grupos parlamentarios presentes, se puede llegar a prolongar hasta cinco horas, con cada grupo que cuenta con 50 minutos para preguntar.
Sánchez evita contestar si Ábalos y Koldo le acompañaban en el Peugeot: «Depende del día»
El presidente del Gobierno ha evitado contestar a María Caballero sobre si, junto a él, Ábalos y Koldo le acompañaban en el Peugeot durante las primarias. Pedro Sánchez subrayado entre risas que «depende del día».
Pedro Sánchez: «Este Gobierno es uno de los más limpios de la historia de la democracia»
Pedro Sánchez ha remarcado que el Gobierno es uno de los «más limpios de la historia de la democracia» tras ser preguntado sobre las chistorras de Koldo.
Pedro Sánchez no sabe donde está el despacho gerente del PSOE en Ferraz
El presidente del Gobierno ha indicado que no sabe en qué planta se ubica la gerente del Partido Socialista en Ferraz tras ser preguntado por María Caballero.
Sánchez se niega a responder si en el PSOE se paga en metálico
María Caballero, senadora de UPN, ha preguntado a Pedro Sánchez si en el PSOE «se paga en metálico». El presidente del Gobierno se ha negado a contestar esta cuestión.
Sánchez: «En alguna ocasión he podido liquidar gastos en efectivo»
El presidente del Gobierno ha señalado que la financiación del Partido Socialista es «completamente legal» tras admitir que ha cobrado dinero en efectivo. «En alguna ocasión he podido liquidar gastos», ha indicado.
Comienza la declaración de Pedro Sánchez
Acaba de dar comienzo la declaración de Pedro Sánchez en el Senado sobre la comisión del caso Koldo.
Quién es Alejo Miranda, el senador del PP que interroga a Pedro Sánchez
Alejo Miranda es senador por Cuenca, licenciado en Derecho y con un arraigo prolongado en la política de la Comunidad de Madrid. Fue director general de Infraestructuras Sanitarias y tuvo un papel crucial en el proyecto estrella de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la pandemia: el Hospital Isabel Zendal. También ejerció como director general de Inversiones y Desarrollo Local, afianzando su trayectoria con cargos de responsabilidad dentro del Ejecutivo de la Puerta del Sol.
Entra Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha entrado en la sala para declarar
Sánchez llega al Senado
Pedro Sánchez ya se encuentra en el Senado para declarar en la comisión del caso Koldo.
Pedro Sánchez: «Ábalos era de mi máxima confianza política»
Sánchez ha indicado que Ábalos fue de su «máxima confianza política» y que desconocía sus «hábitos privados».