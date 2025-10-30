Comparecencia de Pedro Sánchez por la trama del PSOE, en directo: última hora de la comisión de investigación en el Senado

Pedro Sánchez comparece hoy jueves en la comisión de investigación del Senado para responder a las preguntas en relación con la conocida como trama del PSOE, que inicialmente se conoció como caso Koldo. El presidente del Gobierno se enfrenta a un interrogatorio que puede durar hasta cinco horas y en el que participarán todos los grupos parlamentarios –salvo el PNV y el BNG–, incluyendo el Partido Popular (PP) o Vox, y también Junts. Te contamos en directo y en vivo todo lo que diga Sánchez en el Senado hoy.

Todos los partidos políticos disponen de al menos 50 minutos para preguntar al presidente del Gobierno en relación con la corrupción que asedia al PSOE y que señala directamente a sus dos ex secretarios de Organización en la formación socialista, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El Partido Popular será el último en cuestionar a Pedro Sánchez en una comparecencia histórica en el Senado, ya que el socialista es el segundo presidente del Gobierno en ejercicio en comparecer en una comisión de investigación de las Cortes Generales –el primero fue José Luis Rodríguez Zapatero, en la comisión por el 11-M–.

La comisión de investigación lleva trabajando más de un año y medio y se acerca a las 90 comparecencias. Miembros del Gobierno, caso de Ángel Víctor Torres, María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska o Elma Saiz, ya han declarado en la comisión, por la que también han desfilado José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El orden de intervención en la comisión de investigación del Senado, este jueves, se dará de menor a mayor representación en la Cámara, por lo que el PP será el último en preguntar. El formato ha levantado dudas ya anteriormente entre los populares, que consideran que los senadores que preguntan primero se llevan el foco. Sin embargo, con Pedro Sánchez respondiendo a las preguntas de los senadores, la relevancia se mantendrá hasta el final.

Entre las participaciones destaca la de Junts, apenas unos días después de que su líder, Carles Puigdemont, anunciara la ruptura de relaciones con el PSOE de Sánchez. No obstante, los de Puigdemont comparten grupo con Coalición Canaria, Agrupación Herreña Independiente y BNG, aunque estos últimos, como el PNV, se han borrado. Además, ERC y EH Bildu, que compartirán tiempo, también preguntarán a Sánchez el jueves en el Senado.

A qué hora empieza la comparecencia de Sánchez

Pedro Sánchez está citado en el Senado a las 9:00 horas, momento en el que se dará inicio a la comparecencia del presidente del Gobierno en la Comisión de Investigación del Senado el jueves 30 de octubre de 2025. La declaración de Sánchez, que tendrá que responder a los grupos parlamentarios presentes, se puede llegar a prolongar hasta cinco horas, con cada grupo que cuenta con 50 minutos para preguntar.