Sánchez utiliza a las víctimas de la DANA para no responder a Feijóo y el PP le retrata: «Es indecente»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado el aniversario de la DANA que provocó 237 muertos, 229 de ellos en la Comunidad Valenciana, para no responder al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control al Ejecutivo central de este miércoles en el Congreso de los Diputados. «Hoy no es el día», ha respondido Sánchez, tras cuestionarle Feijóo sobre si mentirá en la comisión de investigación del Senado sobre la trama del PSOE, pero a continuación sí ha contestado, sin titubeos, al resto de grupos parlamentarios que le han interpelado en la Cámara.

«Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la Comunitat Valenciana y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas», ha contestado Sánchez al presidente del Partido Popular, que le había cuestionado con lo que él mismo ha definido como una «pregunta retórica», en referencia a «decir la verdad en la comisión de investigación del Senado» o por el contrario, optar por «seguir haciendo de Pedro Sánchez».

El jefe del Ejecutivo se ha escondido tras la DANA para eludir la respuesta a Feijóo y a la Cámara sobre una comparecencia en el Senado en la que deberá responder ante la presunta corrupción de sus dos ex secretarios de Organización, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, principales implicados junto al asesor de Ábalos, Koldo García, en la denominada trama del PSOE.

Sánchez sí que ha respondido a las preguntas de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, y a Ione Belarra, su homóloga en Podemos, sin ningún teatrillo como el realizado con Feijóo poniendo como excusa a las víctimas de la tragedia de la que este 29 de octubre se cumple el primer aniversario.

La portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, se lo ha recordado al propio Pedro Sánchez y a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, inmediatamente después de que Sánchez finalizara su turno de respuestas. «Ha mentido en 30 segundos. No ha contestado a Feijóo porque dice que no es el día pero al resto de portavoces sí que les ha contestado. Ha sido tan indecente que ha utilizado a las víctimas en este día de recuerdo para no contestar a la oposición. Ha sido indecente, lo cual demuestra cómo para ustedes el dolor de las víctimas es lo de menos».

Feijóo dice que Sánchez «mentirá»

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha recordado este miércoles que Pedro Sánchez «volverá a mentir» en su comparecencia de este jueves en la comisión de investigación del Senado debido a que sino «acabará» con él mismo. El presidente del Gobierno está citado en una comisión que investiga la corrupción de una trama del PSOE que tiene como principales implicados a dos ex secretarios de Organización de la formación socialista, Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

A pesar de que Sánchez ha tratado de evitar la pregunta de Feijóo sobre si piensa «decir la verdad» en el Senado o u optará por «seguir haciendo de Pedro Sánchez», escondiéndose tras las víctimas y el aniversario de la DANA, el presidente del Partido Popular ha continuado y le ha recordado que hace un año el PSOE, tras la petición del PP de suspender el pleno en el Congreso por la riada, regresó a la Cámara «para asaltar RTVE cuando las víctimas se estaban muriendo en la Comunidad Valenciana».

«Yo voy a seguir cumpliendo mi deber y mi deber es distinguir la verdad de la mentira», ha afirmado Núñez Feijóo, quien al comienzo de su intervención tuvo un recuerdo a las víctimas de la DANA, haciendo mención especial «a todos los familiares» de los fallecidos y a «los que lo han perdido todo». «Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia, se dedicara sólo a la reconstrucción», ha añadido el líder popular.