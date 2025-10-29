Feijóo a Sánchez antes de declarar el Senado: «Mentirá porque si dice la verdad, acabará con usted»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), ha adelantado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «volverá a mentir» a los españoles en su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado, donde está citado este jueves. «Si dice la verdad, acabará con usted», le ha asegurado Feijóo al jefe del Ejecutivo central, este miércoles en la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

Después de que Sánchez tratara de eludir la respuesta a la pregunta de Feijóo sobre si pensaba «decir la verdad en la comisión de investigación del Senado» o si, por el contrario, optaría por «seguir haciendo de Pedro Sánchez», aludiendo a que «no es el día» debido al aniversario de la DANA, Feijóo ha recordado que hace un año que el PSOE regresó a la Cámara, tras la petición del PP de suspender el pleno en el Congreso, «para asaltar RTVE cuando las víctimas se estaban muriendo en la Comunidad Valenciana».

«Yo voy a seguir cumpliendo mi deber y mi deber es distinguir la verdad de la mentira», ha asegurado Núñez Feijóo, quien al comienzo de su intervención tuvo un recuerdo a las víctimas de la DANA, haciendo mención especial «a todos los familiares» de los fallecidos y a «los que lo han perdido todo». «Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia, se dedicara sólo a la reconstrucción», ha añadido el líder popular al respecto.

«Señor Sánchez, la pregunta de hoy es retórica. ¿Piensa decir la verdad mañana en la Comisión de Investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez?», ha preguntado Feijóo al presidente del Gobierno en primera instancia.

«Ya tendremos tiempo de hablar de estas cuestiones y de otras muchas», ha contestado Sánchez, después de recordar a las víctimas de la DANA y a excusarse en el aniversario de la tragedia para eludir su responsabilidad en la sesión de control al Gobierno, en el Congreso.

Las mentiras de Sánchez

«Usted nos ha mentido a todos, a sus votantes, a sus socios, hasta desde el extranjero tuvo que desmentirle el Gobierno alemán la semana pasada. Mintió con Bildu, mintió con la amnistía, mintió con el cupo independentista, mintió con Puigdemont. Mintió sobre presentar Presupuestos, sobre las viviendas que haría. Mintió sobre los impuestos a las clases medias, mintió con las mujeres, mintió en política exterior, mintió sobre su pareja. Mintió en sus cartas para taparla, mintió escondiendo a su hermano en La Moncloa, mintió con su número dos, el señor Cerdán, y con su número dos y ministro de Transportes, el señor Ábalos. Mintió con la financiación de su partido. Lea hoy los medios de comunicación», ha repasado Feijóo.

A continuación, Feijóo ha subrayado que Sánchez «miente más que su CIS y que su Televisión Española» y le ha adelantado, a él y a los españoles que «volverá a mentir en el Senado» porque «si dice la verdad, acabará con usted».

«También miente cuando dice que gobierna, cuando dice que tiene mayoría, cuando dice que es el Gobierno más estable. Si de verdad no tuviera miedo a la calle, a los juzgados y a la verdad estaría convocando elecciones. Ya veremos lo de su contabilidad B, lo que es seguro es que no tiene plan B para gobernar», ha completado Alberto Núñez Feijóo.