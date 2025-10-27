El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentará próximamente un Plan Integral de trabajadores autónomos con tarifa cero el primer año de actividad y posibilidad de ampliarlo a un segundo a menores de 35 años y a aquellos con ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El líder del PP ha adelantado estas medidas que conformarán este plan para los autónomos, con las que promete fomentar la creación de empresas y acabar con la destrucción de las mismas. Todo ello durante la ceremonia de entrega de Premios Autónomos del Año, organizados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Feijóo ha destacado que el Partido Popular se compromete a la creación de una tarifa cero para los nuevos autónomos durante el primer año. En concreto, ha señalado que si los ingresos de estos nuevos trabajadores es inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y tienen menos de 35 años esta tarifa de tipo cero se extenderá a dos años.

Actualmente, la base general de la tarifa plana en los años 2023-2025 es de 80 euros al mes durante los primeros meses. Esta tarifa se denomina «plana». Para nuevos autónomos que se den de alta en la Tesorería General de la Seguridad Social (RETA) se aplica la llamada «tarifa plana». Así, si el ingreso neto de un autónomo se encuentra por debajo del SMI, su cotización se realiza por una base fija que es la base mínima de cotización para contingencias comunes del grupo 7 de cotización del Régimen General de la Seguridad Social.

Una declaración al año para los autónomos

Feijóo también ha asegurado que quiere que los nuevos autónomos sólo hagan una declaración al año para extenderlo progresivamente a todos con un mensaje claro: «usted, autónomo, dedíquese a trabajar y a salir adelante, y ya rendirá cuentas al Estado después, no al revés».

Otra de las medias anunciada ya por el líder del PP es que el nuevo plan va a eximir del pago de IVA a todos los autónomos que facturen hasta 85.000 euros.

El mismo Feijóo ha señalado durante su intervención que con estas medidas pretenden desplegar un plan de autónomos con el fin de conseguir una España más próspera donde no se criminalice ni la libertad, ni el esfuerzo ni el éxito. «Menos trabas, menos impuestos, menos miedo», resume.

El plan del PP pretende recuperar y reforzar la confianza de los autónomos y apoyarles en la «decisión dar el paso de emprender en España». Así como equiparar los derechos en las prestaciones con el resto de los trabajadores, es decir, hacer un plan más unificado, incluir medidas específicas para apoyar la maternidad y favorecer el pago de cuotas en los «momentos difíciles».