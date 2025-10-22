Nuevo lío en el Gobierno entre las dos facciones, PSOE y Yolanda Díaz (Sumar). La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz (PSOE), ha iniciado con las asociaciones de autónomos y el resto de agentes sociales la negociación para elevar las cotizaciones sociales que paga este colectivo en 2026. Sin embargo, aunque ha reculado y ha hecho otra propuesta menos gravosa para los autónomos, estos exigen más protección social para apoyarlo. En concreto, casi como línea roja, aprobar un subsidio para los autónomos parados mayores de 52 años, como ya lo tienen los trabajadores por cuenta ajena.

Saiz está en la encrucijada. Ha iniciado una negociación cuando no era necesario porque los autónomos ya cotizan en función de sus ingresos reales desde 2023. Y para sacar adelante esta subida de las cotizaciones y tratar de reducir la deuda de la Seguridad Social puede hacerlo sin ATA o UPTA, pero necesita el apoyo del Congreso, apoyo que no tiene, ya que Junts se opone si no hay más protección social para los autónomos.

La ministra de Seguridad Social necesita, por tanto, aprobar alguna medida de protección social para conseguir el apoyo de los autónomos y, acto seguido, el de Junts y el PP. Y la medida que quiere ATA sobre todo es la del subsidio para autónomos parados mayores de 52 años.

El problema es que aprobar ese subsidio depende del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. Y su número dos, Joaquín Pérez, dejó claro en una reunión con agentes sociales el lunes para abordar la adaptación del despido a la Carta Social Europea -mientras se reunía en otra mesa de negociación la Seguridad Social con los autónomos- que no están a favor de apoyar y aprobar este subsidio.

«La mano derecha de Yolanda Díaz dijo en esa reunión con agentes sociales que no apoyaba el subsidio para autónomos parados de más de 52 años, que Trabajo no era partidario. Y ésta es una competencia de Yolanda Díaz. Así que el lío está servido», señalan fuentes conocedoras de la situación.

De hecho, el viernes 17 de octubre, previo a la reunión donde Pérez se negó a apoyar este subsidio, Lorenzo Amor, presidente de ATA, publicó un mensaje en sus redes directo a Yolanda Díaz: «Una recomendación a Yolanda Díaz, Vicepresidenta del Gobierno: de autónomos hay que hablar menos y hacer más. El subsidio para mayores de 52 años es un derecho de protección social que no tienen los autónomos y es de su absoluta competencia ministerial. Es incomprensible que se abandone y se niegue esta protección social a los autónomos contraviniendo la Recomendación 5 del Pacto de Toledo. Por cierto, la mayoría a quien se niega este derecho son mujeres autónomas».

La situación queda, por tanto, en un nuevo choque entre los dos socios del Gobierno, como ya ha ocurrido en numerosas ocasiones. Todo apunta a que tendrá que ser de nuevo un acuerdo entre Pedro Sánchez y la propia Yolanda Díaz lo que saque del atolladero en el que se ha metido la ministra Elma Saiz, que tardó menos de una semana en recular su primera propuesta de subida de las cotizaciones ante el revuelo que se armó.

Las fuentes consultadas coinciden en que iniciar ahora esta negociación, en periodo casi preelectoral ha sido un error, ya que ningún partido político va a apoyar ahora un hachazo a los autónomos, un colectivo de más de tres millones de personas -diez millones de votos si sumamos a los familiares-.