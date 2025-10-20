Elma Saiz va a dar marcha atrás en su propuesta de la semana pasada para subir las cuotas de los autónomos en 2026 y propondrá su congelación para los tramos más bajos de ingresos. De esta forma, el Gobierno de Sánchez se retracta de este posible hachazo a los autónomos que ha sido muy criticado por las organizaciones empresariales, como ATA.

«La propuesta con la que está trabajando el Ministerio, y para la que se está escuchando al colectivo, conlleva, para el año que viene, una congelación de los tres primeros tramos, de la parte más baja de la tabla», señala la ministra, que ha afirmado que «se hace por sensibilidad con los sectores más vulnerables».

Así lo afirma la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en una entrevista con el diario El País.

Seguirá ampliación