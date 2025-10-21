Tensa reunión este lunes entre las asociaciones de autónomos, el resto de agentes sociales y el Ministerio de Seguridad Social que dirige Elma Saiz. Pese a que el número dos del ministerio, Borja Suárez, ha reculado su anterior propuesta de subida de las cotizaciones sociales de los autónomos y ha propuesto ahora congelar en 2026 las de los que menos cobran y subir sólo hasta un 2,5% las del resto, los agentes sociales han recriminado a Suárez que se hayan enterado por la prensa de la nueva propuesta, en concreto el diario El País.

«Ha habido bronca», señalan fuentes conocedoras de la situación. «Nos hemos enterado por la prensa de la nueva propuesta y encima durante la reunión se ha publicado también en eldiario.es», explican. De hecho, Cristina Estévez, representante de UGT en la reunión de este lunes, ha dicho a Suárez que «la próxima vez negociaremos con El País».

Las filtraciones por parte del ministerio de la nueva propuesta a los autónomos demuestran el nerviosismo que hay en la Seguridad Social y en Saiz con una primera propuesta que fue calificada de «sablazo a los autónomos» por parte de ATA, primera asociación del sector, y que todos los partidos del Congreso, socios y no socios del Gobierno, se apresuraron a rechazar.

«Estamos hablando de que son tres millones de votos más las familias, unos diez millones de votos. Ningún partido se atreverá a apoyar esto en periodo electoral», señalan fuentes del sector. «El cambio tan brusco que han hecho en la propuesta en una semana sugiere que les han dado un toque desde Moncloa», vaticinan.

Porque, en efecto, la Seguridad Social ha enterrado su propuesta inicial de elevar las cotizaciones de los autónomos hasta un 104% en el caso de los que más rendimientos netos declaran y ha presentado ahora una propuesta que pasa por congelar las de los autónomos que menos ganan y subir no más del 2,5% -menos de la inflación- las de los más pudientes. Como máximo, 14,75 euros al mes, como muestra la tabla.

Sin embargo, tanto ATA como el PP, Vox y Junts han vuelto a negarse a aceptar esta propuesta, lo que vuelve a dejarla en papel mojado. Ni siquiera Comisiones Obreras y Uatae, asociación de autónomos cercana a Yolanda Díaz y Sumar, han apoyado en la reunión esta propuesta, ya que quieren que las cotizaciones de los que menos ganan se reduzcan y las de los que más ganan suban más.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha pedido que se avance en la prestación de ayudas a los autónomos para apoyar esta nueva propuesta. Que se mejore el llamado paro de los autónomos -ahora se rechaza el 60% de las peticiones por tener que demostrar pérdidas-, y otras medidas de protección social para este colectivo son exigencias previas para empezar a hablar de subir la cotización social de los autónomos.

Por su parte, la portavoz en el Congreso de Junts, Miriam Nogueras, ha señalado en un mensaje en sus redes sociales que no va a apoyar una subida de las cotizaciones a ningún autónomo, lo que aleja cualquier posibilidad de que el Gobierno pueda aprobar en el Congreso una medida como éstas.

El PP ha propuesto eximir de IVA a los autónomos que ganen menos de 85.000 euros, mientras que Vox aboga por una cuota universal cero para este colectivo.