El Gobierno quiere dar otro hachazo a los autónomos y prepara una nueva subida de las cotizaciones sociales de este colectivo. En la reunión que ha mantenido este lunes con las asociaciones de autónomos, la ministra Elma Saiz ha propuesto subir las cotizaciones ya en 2026, que continuarán elevándose en 2027 y 2028.

Para los autónomos que menos rendimientos generan, menos de 670 euros al mes, la propuesta es subir en 2026 en 204 euros al año -17 euros al mes-, lo que deja su cotización social en 217 euros mensuales. Para 2028, la cifra se elevaría a 252 euros al mes, 52 euros más que en 2025, para una base mínima de 823 euros mensuales. Para 2027, la cuota mensual en estos autónomos que menos beneficios tengan subiría a 234,73 euros.

Para los autónomos en base mínima con rendimientos netos de entre 670 y 900 euros al mes, la cuota mensual subiría desde los 220 euros actuales a 234,85 euros en 2026; a 249,70 euros en 2027 y a 264,56 euros en 2028.

La propuesta para rendimientos netos superiores a los 900 euros y hasta los 1.166,70 euros pasaría por elevar la cuota actual de 260 euros a 271,24 en 2026; a 282,47 euros en 2027 y a 293,71 euros en 2028.

Para los autónomos con rendimientos netos de más de 1.166,7 euros mensuales las cuotas si se cotiza por base mínima irían desde los 302 euros al mes en el primer tramo (rendimientos netos de entre 1.166,7 y 1.300 euros mensuales) hasta los 796,24 euros del decimosegundo tramo (ingresos superiores a los 6.000 euros), en contraste con los 291 y los 590 euros, respectivamente, que pagan ahora los autónomos.

Para 2027, las cuotas en estos 12 tramos de la tabla general si se cotiza por la base mínima oscilarían entre los 313 y los 1.002,49 euros, mientras que para 2028 irían desde los 324,01 a 1.208,73 euros al mes, de acuerdo con la propuesta entregada hoy por el Ministerio a organizaciones de autónomos y sindicatos -imagen de la propuesta total del Ministerio-.

La organización de autónomos ATA, la principal del sector, ha puesto en el grito en el cielo y ha retado a la ministra Saiz a preparar el real decreto con la subida y sacarlo adelante en el Congreso -el Gobierno perdió la votación de la reducción de jornada-.

«Lo digo alto y claro para que se oiga hasta en Egipto (donde está hoy el presidente Pedro Sánchez). La propuesta que ha presentado hoy el Gobierno para subir las cotizaciones a los autónomos demuestra que el Gobierno vive en una auténtica burbuja», ha criticado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que ha anticipado ya que rechazarán este «nuevo sablazo».

«Ya pueden preparar, cuando quieran, el Real Decreto Ley al Congreso y que sean los partidos políticos los que se retraten. Con ATA no van a contar para que a los autónomos se les pegue un nuevo sablazo», ha advertido.

Además, Amor ha afirmado que este lunes el Ministerio también ha presentado una propuesta sobre el cese de actividad que «no cambia nada» y que supondría que se deniegue esta prestación en un 40% o 50% frente al 60% actual. «Si quiere el acuerdo de ATA, éste no es el camino», ha sentenciado.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha indicado que la nueva tabla de tramos se parece bastante a la acordada en el año 2022 entre sindicatos, patronal y el Gobierno, aunque se deben hacer «observaciones», entre ellas, la de establecer un tramo inferior al tramo más bajo que existe para autónomos del ámbito artístico o para creadores de contenido y recoger la adaptación de estas tablas a las situaciones económicas «que puedan venir».

Sobre el cese de actividad, Abad ha indicado que Seguridad Social ha planteado «modificaciones sustanciales». Así, el presidente de UPTA ha indicado que su organización enviará esta misma semana su propuesta para mejorar el documento proporcionado por el Ministerio para su posterior debate.