Zasca de Ayuso a Sánchez por el funeral de la DANA: «El que no estuvo es el galgo de Paiporta»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no estuvo en el funeral en memoria de las víctimas mortales de la DANA hace un año. La dirigente del Partido Popular ha anunciado que no acudirá al funeral de Estado de este miércoles, pero que ya estuvo «con las víctimas» en la misa del 9 de diciembre de 2024, y que el «que no estuvo» entonces fue «el galgo de Paiporta», en referencia a Sánchez.

Ayuso se ha dirigido al presidente del Gobierno en la inauguración del nuevo Palacio de Justicia de Torrejón de Ardoz, donde ha confirmado su ausencia en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA, programado para el miércoles 29 de octubre a partir de las 18:00 horas.

«Con respecto al funeral, en mi caso no acudiré. Ya estuve hace un año en la catedral de Valencia, con las víctimas, con los Reyes», ha dicho Ayuso, para recordar inmediatamente que «el que no estuvo, por cierto, fue el galgo de Paiporta».

Ayuso se ha referido de esta manera a Pedro Sánchez, a quien se le reconoce este apodo debido a la huida del presidente del Gobierno de la localidad valenciana de Paiporta, una de las más perjudicadas por la DANA que se cobró 229 víctimas mortales el pasado 29 de octubre de 2024, en una visita que inició junto al Rey Felipe VI y la Reina Letizia, quienes sí permanecieron junto a los ciudadanos en todo momento, aguantando la rabia y colaborando en el intento de consuelo de aquellos quienes habían perdido sus casas y, en muchos casos, a sus seres queridos.

El apodo de Pedro Sánchez ha traspasado fronteras y el prestigioso tabloide británico The Times, en uno de sus artículos críticos con el presidente del Gobierno, incluyó en sus líneas que «el galgo Sánchez» se estaba «quedando sin camino para correr».

Los trenes y la gestión de Sánchez

Ayuso se ha referido también al descarrilamiento este lunes de un tren de Cercanías en San Fernando de Henares, que dejó seis heridos leves. La presidenta madrileña ha dicho que la gestión de este incidente es «la viva imagen de la gestión» de Pedro Sánchez, en la región. «No fue a peor porque ese tren descarriló entrando en la estación. Si lo llega a hacer a otra velocidad estamos hablando de otra circunstancia…», ha afirmado, para añadir que Madrid tiene trenes «de los años 80».

Además, Ayuso ha criticado que la «única vía de comunicación» con el ministro de Transportes, Óscar Puente, es «el Twitter», además de reprocharle que hoy «haya vuelto a mentir y manipular utilizando unas imágenes del colapso de las Cercanías de que son de su responsabilidad y achacándolas al Metro de Madrid». «Eso es lo que tenemos», ha censurado.