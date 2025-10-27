Funeral de Estado por las víctimas de la DANA: a qué hora es, dónde se celebra y cómo verlo por TV y online

Este miércoles 29 de octubre se celebra a partir de las 18.00 horas el funeral de Estado de las víctimas de la DANA en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El acto estará presidido por sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia y también contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el funeral de Estado de las víctimas de la DANA.

Coincidiendo con el primer aniversario de la peor riada de la historia de Valencia, este miércoles 29 de octubre se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias el funeral de Estado de las víctimas de la DANA. Este acto contará con la presencia de Sus Majestades los Reyes y también las principales autoridades del Estado, entre las que destacan Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. También estarán presentes las familias de las víctimas de la DANA, que son las grandes protagonistas de este emotivo acto.

El funeral de Estado será por un total de 237 víctimas mortales: 229 de la provincia de Valencia, las siete de Castilla-La Mancha y una en Málaga. Este acto tendrá lugar en el Pabellón Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y comenzará a partir de las 18.00 horas. Junto con los familiares de las víctimas y las principales autoridades del Estado, también habrá más invitaciones a título personal.

Cuándo es el funeral de Estado de las víctimas de la DANA

El funeral de Estado de las víctimas de la DANA se celebra este miércoles 29 de octubre, fecha que coincide con el primer aniversario de la peor riada de la historia que arrasó los pueblos de alrededor de Valencia capital como Aldaia, Alfafar, Alaquàs, Albal, Algemesí, Benetússer, Buñol, Catarroja, Chiva, Massanassa, Torrent, Picaña, Paiporta, Utiel o Requena. En Castilla-La Mancha los más afectados fueron Letur, Landete y Mira. En Andalucía también se registraron inundaciones en Málaga, Cádiz y Almería ya en noviembre de 2024.

A qué hora es el funeral de Estado de las víctimas de la DANA

El funeral de Estado de las víctimas de la DANA comenzará a partir de las 18.00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en el que estarán presentes las familias de los 234 fallecidos por la DANA.

Dónde ver el funeral de Estado de las víctimas de la DANA

RTVE y A Punt retransmitirán en directo el funeral de Estado de las víctimas de la DANA que se celebrará este miércoles 29 de octubre. La cadena pública ya confirmó a través de un comunicado publicado en su página web que ofrecerá una retransmisión especial en el día en el que se homenajea a las 237 víctimas de las riadas que arrasaron Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

«La 1, el Canal 24 horas, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior de España y RTVE Play ofrecerán en directo el miércoles 29 a las 18:00 horas el funeral de Estado, que se celebrará en el Museo Príncipe Felipe, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, con la asistencia de las principales autoridades del país y familiares de las víctimas mortales», informaron desde el ente público.

El funeral de Estado de las víctimas de la DANA también lo podrás seguir en vivo y en directo a través de OKDIARIO, donde te informaremos de todo lo que sucede antes, durante y después de este homenaje que se hará a las 237 víctimas de la DANA.