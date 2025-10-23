Los análisis de ADN confirman que el cadáver de Manises es el de uno de los desaparecidos en la DANA

Los análisis de ADN han confirmado que el cadáver localizado este martes en el cauce del río Turia, en el término municipal de Manises (Valencia) corresponde a una de las tres personas que se encontraban desaparecidas tras la DANA del 29 de octubre de 2024. En concreto, se trata de Francisco Javier Fas, un hombre de 56 años, cuyo vehículo, en el que viajaba con su hija, fue arrastrado por el agua en la localidad de Pedralba, también en Valencia. Así, lo han manifestado fuentes del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJCV), este mismo jueves. El Juzgado de Guardia de Quart ha recibido el informe de identificación, firmado por la Guardia Civil, y el informe de autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia.

El cuerpo de esta víctima ha sido hallado y su identidad confirmada meses después de que este 6 de marzo hubiera sido declarado legalmente fallecido por un juzgado de primera instancia de Valencia, en el marco de un expediente civil de jurisdicción voluntaria.

Tanto el fallecido que ahora ha sido identificado como uno de los tres desaparecidos, como las otras dos víctimas que continúan desaparecidas figuran como tales en el cómputo de los 229 fallecidos en la DANA por los que actualmente el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja se sigue causa penal.

El cuerpo fue encontrado este martes durante unos movimientos de tierra en el municipio de Manises, en Valencia, en el cauce del río Turia. Y, desde ese momento, comenzó a ser objeto de investigación, porque se sospechaba que podía tratarse del de una de las tres personas que seguían desaparecidas desde la DANA que el 29 de octubre de 2024 asoló decenas de municipios de la provincia de Valencia.

El cadáver hallado es el de Francisco Javier Vicente Fas. Un varón de 56 años, desaparecido en la DANA en el término de Pedralba. Una localidad de poco más de 3.000 habitantes ubicada en la comarca de Los Serranos, en la provincia de Valencia.

El cuerpo de la hija de Francisco Javier fue encontrado dos días después de la tragedia en una playa de Sueca, también en Valencia. Ella era una joven de 30 años de edad, con síndrome de Down. Pero el cadáver de su padre no se había hallado hasta ahora. Y ello, a pesar de las insistentes búsquedas que se han venido produciendo hasta tiempo después de la DANA. Tras la iodentificación del cadáver de Francisco Javier, quedan por encontrar otras dos personas que continúan sin ser halladas desde aquel trágico 29 de octubre de 2024, el día de la DANA.