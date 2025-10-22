Investigan si un cadáver hallado en Manises (Valencia) es el de un desaparecido en la DANA

Un cadáver hallado durante unos movimientos de tierra en el municipio de Manises, en Valencia, está siendo objeto de una investigación, al sospechar que puede tratarse del de una de las tres personas que siguen desaparecidas desde la DANA que el 29 de octubre de 2024 asoló decenas de municipios de la provincia de Valencia.

El desaparecido de quien se sospecha es el cadáver hallado es Francisco Javier Vicente Fas. Un varón de 56 años a quien se busca desde entonces. Desapareció en el término de Pedralba. Una localidad de poco más de 3.000 habitantes ubicada en la comarca de Los Serranos, en la provincia de Valencia.

El hallazgo de un cuerpo ha sido confirmado por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), pero no su identidad. Las mismas fuentes han revelado que, por orden judicial, los restos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde le será practicada la autopsia y el resto de pruebas forenses y policiales. Esas pruebas deben determinar la causa de la muerte y la identidad del difunto.

El cadáver ha sido hallado la tarde de este martes junto al río Turia, cuando operarios de Tragsa efectuaban unos trabajos de desescombro. Las sospechas de que pudiera tratarse del cadáver del hombre citado y desaparecido en la DANA surgen por el lugar en que ha sido hallado el cuerpo y el estado en que se ha encontrado el cadáver.

El cuerpo de la hija de Francisco Javier fue encontrado dos días después de la tragedia en una playa de Sueca, también en Valencia. Ella era una joven de 30 años de edad, con síndrome de Down. El cadáver de su padre jamás se ha encontrado a pesar de las insistentes búsquedas que se han producido hasta tiempo después de la DANA. Además de Francisco Javier, hay otras dos personas que continúan sin ser halladas desde aquel trágico 29 de octubre de 2024, el día de la DANA.