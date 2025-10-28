Turull descarta que la foto de Sánchez con Puigdemont sirva ya para evitar la ruptura

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado la posibilidad de «reconducir la relación rota» entre su formación y el PSOE a través de una reunión directa entre Carles Puigdemont, líder de los separatistas, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Ya no nos los creemos», ha asegurado Turull este martes, horas después de que Puigdemont comunicara públicamente la decisión de «romper con Sánchez» adelantada en exclusiva por OKDIARIO.

«La cesta incumplimientos, de falta de voluntad, de falta de confianza, que debíamos mejorarla y que esto ha ido a peor, es tan grande que esto no lo resuelve», ha indicado Turull, dejando claro que la postura de Junts es firme. «Nosotros estamos ya en la fase de los hechos», ha añadido, para afirmar a continuación, que «de las palabras» están cansados porque ya han «oído decir tantas y tantísimas».

El acuerdo de Bruselas, que permitió la investidura de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, ha finalizado y Junts responsabiliza al PSOE por el incumplimiento del mismo. «Era una ventana de oportunidad» ha trasladado Jordi Turull, para incidir en que los socialistas han «incumplido en la confianza», el cumplimiento de acuerdos y los resultados.

En una entrevista concedida este martes a RAC1, Turull ha señalado que Junts no tiene «voluntad de muleta» del Gobierno e insta a Pedro Sánchez a reflexionar de cara al futuro de la legislatura sin el apoyo de su partido. Además, ha expresado que cargos del PSOE les han escrito por privado con «buenas palabras».

Junts se pondrá en contacto con sus militantes, a los que preguntará si están «de acuerdo o no con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos y compromisos», tal y como ha relatado Turull.

El secretario general de Junts ha criticado también al PP, del que ha dicho que «debería repetir curso» teniendo en cuenta que en el PSOE «han suspendido muchas asignaturas de este acuerdo».

Por último, ha repetido que el acuerdo con el PSOE no tenía «recorrido» debido a que «cuatro de las patas que eran necesarias para tirarlo adelante no se han dado». Las mismas son que hubiera «unas condiciones de igualdad», «confianza», «voluntad de tirar adelante el acuerdo a base de cumplimientos» y «resultados», aunque, como ha reflejado Turull «resultados no hay siempre, siempre hay excusas».