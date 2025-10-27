La pinza de Vox y PSOE bloquea los consejos de Gobierno de López Miras: «Es deslealtad institucional»

El PSOE y Vox en la Región de Murcia han acordado fijar los plenos de control al Gobierno para los jueves, exactamente el mismo día en que se celebra el Consejo de Gobierno en el Palacio de San Esteban.

La maniobra, sin precedentes en cuatro décadas de autonomía, obliga al presidente Fernando López Miras a reorganizar completamente la agenda de su Ejecutivo. Hasta ahora, el Parlamento cartagenero había respetado siempre la agenda del Gobierno regional, en un ejercicio de lealtad institucional. «Nunca se había producido un ejercicio de injerencia y deslealtad institucional como este. Es como si el Congreso decidiera ahora fijar las sesiones de control los martes cuando se reúne el Consejo de Ministros», han señalado fuentes del Ejecutivo murciano consultadas por OKDIARIO.

Ante esto el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha dicho, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces celebrada este lunes, que «Vox y PSOE han decidido por primera vez en 43 años de Estatuto de Autonomía no respetar ni al Consejo de Gobierno».

Segado ha denunciado que «la pinza PSOE-Vox ya no se esconde» porque «se ha vuelto a mostrar sin ningún disimulo en la Asamblea Regional». «Sus discursos sobre los ‘cordones sanitarios’ que supuestamente trazan el uno contra el otro, y el otro contra el uno, ya no cuelan», ha añadido el dirigente popular.

En esa misma Junta de Portavoces, Vox y PSOE también han acordado reducir drásticamente la actividad parlamentaria: de diez mociones semanales se pasa a solo seis, cuatro menos que el curso anterior. Además, desaparecen los plenos vespertinos, que quedan limitados únicamente a sesiones matutinas.

En lo que el PP considera una ruptura flagrante de «la proporcionalidad surgida de las urnas», la oposición también ha decidido conceder al Grupo Mixto, formado por los dos diputados de Podemos e IU-V, las mismas capacidades de iniciativa que al resto de grupos.

La portavoz del Grupo Socialista, Carmina Fernández, ha intentado justificar esta maniobra política al preguntar «por qué tiene que respetar la Asamblea la fecha del Consejo de Gobierno y no tiene que respetar el Consejo de Gobierno la fecha de los plenos». Una pirueta dialéctica que obvia décadas de funcionamiento institucional basado en el respeto mutuo.

Fernández ha llegado incluso a acusar al PP de intentar «silenciar al Parlamento regional» durante las últimas semanas, cuando en realidad la parálisis se debió a la imposibilidad de cerrar el período extraordinario. «La Asamblea regional es incómoda para López Miras», ha asegurado.

Por su parte, el portavoz de Vox en la región, José Ángel Antelo, ha dicho que «no hay nadie que se crea esos acuerdos», y que «los únicos que hemos presentado querellas contra el PSOE somos nosotros».