Puigdemont anuncia la ruptura con Sánchez: «Ha despreciado nuestros avisos, pasamos a la oposición»

Carles Puigdemont ha oficializado, en primera persona, la ruptura con el PSOE, una decisión que deja en el aire la legislatura. El presidente de Junts, como ya había adelantado OKDIARIO, comunicó este lunes a su Ejecutiva, reunida en Perpiñán (Francia), su decisión de romper el acuerdo que hizo posible la investidura de Pedro Sánchez y que, hasta ahora, sostenía las votaciones en el Congreso. La decisión asesta un golpe durísimo al Gobierno socialista, que depende de los siete votos del partido separatista para sacar adelante su ya de por sí escasa iniciativa legislativa.

Puigdemont ha explicado su decisión en una rueda de prensa, en la que ha relatado los incumplimientos por parte del Ejecutivo socialista. El líder de Junts ha sido tajante y ha expresado su voluntad de pasar a ejercer la oposición al Gobierno.

Ha criticado, además, la «dependencia de España» a través de un «proceso sostenido por la fuerza, la violencia, y la intimidación judicial, linguística, empresarial, o mediática» y ha abundado en la «desconfianza» hacia el PSOE. «No hay voluntad de los socialistas para ejecutar los acuerdos políticos en tiempo y forma», ha sentenciado.

La ruptura se produce el mismo día en que se cumplen ocho años de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017. De hecho, Puigdemont ha comenzado su intervención reivindicando esa declaración y el referéndum como «dos decisiones que Junts considera válidas, vigentes y legítimas».

«Tacticismo por el poder»

En su discurso, Puigdemont ha lanzado serias advertencias al PSOE, afirmando que al partido de Sánchez «sólo le mueve el tacticismo por el poder y no tiene voluntad de forzar las costuras del régimen del 78».

Ahora, Junts convocará una consulta a la militancia para refrendar el acuerdo adoptado por la Ejecutiva, este miércoles y jueves. Antes, la formación celebrará este martes un Consell Nacional en Barcelona para abordar la decisión acordada.

El PSOE ha intentado estos días a la desesperada impedir la ruptura. Ya en agosto, Puigdemont advirtió de que en otoño pasarían cosas si Sánchez no cumplía con los compromisos adquiridos, y hace una semana la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, elevó la presión. Nogueras advirtió a Sánchez que había que «empezar a hablar de la hora del cambio», que la situación no se podía alargar más y que si no cambiaba el Gobierno lo tendrían que hacer desde su partido. En el Ejecutivo trataban de quitar importancia a esos avisos, interpretándolo como una provocación de Junts para elevar sus exigencias.

Uno de los últimos intentos de Sánchez para enderezar las relaciones con Junts fue este viernes, cuando España y Alemania acordaron abrir un diálogo bilateral para llegar a una solución sobre la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Sin embargo, el malestar en Junts era patente desde hacía meses porque consideraban que no había habido cambios ni avances en ninguna de sus demandas, también en la aplicación de la Ley de Amnistía porque aún no ha permitido la vuelta de Puigdemont a Cataluña, además de una batería de medidas económicas y sociales.