La paciencia de Junts ha llegado a su límite. Carles Puigdemont ha comunicado a su núcleo duro la decisión de «romper con Pedro Sánchez», según ha podido saber OKDIARIO. La dirección de Junts anunciará este lunes de forma definitiva en una reunión de su Ejecutiva en Perpiñán (Francia) la retirada de su apoyo parlamentario al presidente del Gobierno, y convocará una consulta entre la militancia para refrendar la decisión «esta misma semana».

Tras el órdago lanzado el pasado miércoles por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, cuando advirtió a Sánchez de que quizá había llegado «la hora del cambio», el presidente del partido ha convocado a la dirección ejecutiva en Perpiñán, donde podría asistir presencialmente para anunciar la ruptura con el PSOE. El malestar es más que evidente.

Sánchez responde: «Cuando toque»

Hace dos días, Sánchez aseguró que está cumpliendo los compromisos adquiridos con Junts que están en su mano, al tiempo que reiteró su disposición a reunirse con el ex presidente catalán, eso sí, «cuando toque».

El presidente del Gobierno hizo estas declaraciones al ser preguntado por el ultimátum lanzado por Junts, que este lunes reúne a su dirección para decidir el futuro de las relaciones con el PSOE, y si en este contexto podría ser útil un encuentro en persona con Puigdemont.

«Si lo he dicho mil veces, ¿para qué hemos aprobado una Ley de Amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto que esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque», señaló en la rueda de prensa tras finalizar la reunión del Consejo Europeo en Bruselas.

El jefe del Ejecutivo mostró cierta molestia por la pregunta porque, a su juicio, los periodistas pretendían sacarle ese «titular». «Hala, ya tenéis el corte», apostilló.

Promesas incumplidas

En noviembre se cumplirán dos años desde la firma del acuerdo de Bruselas que permitió la investidura de Sánchez. En el balance, Junts considera que el debe supera con creces al haber.

El principal asunto pendiente es la oficialidad del catalán en la Unión Europea. El Gobierno anunció este pasado viernes que Berlín habría aceptado negociar bilateralmente sobre la oficialidad del catalán, el vasco y el gallego en las instituciones europeas. Según la versión de Moncloa, se crearía una mesa de diálogo entre ambos países para que España presente una propuesta formal al Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea.

Sin embargo, en Junts estas promesas fueron recibidas como una tomadura de pelo después de que el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, recalcara que «la posición del canciller alemán no ha cambiado» sobre las lenguas cooficiales y recordara que «la adopción de nuevas lenguas oficiales requeriría modificar los tratados europeos».

También figura la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, así como la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, rechazada en el Congreso con el voto en contra, entre otros, de Podemos.

Durante la última semana, Junts también ha elevado el tono contra el PSOE a través de sus alcaldes, que denuncian el «bloqueo» parlamentario a «las leyes contra la multirreincidencia y las ocupaciones delincuenciales».

Este sábado, en su intervención en la convención municipalista de Junts, el secretario general del partido, Jordi Turull, evitó hacer referencia a la decisión de mañana, aunque puso en preaviso a los alcaldes: «Vienen momentos complicados», subrayó.