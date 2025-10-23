Junts se plantea consultar a la militancia si retira el apoyo al Gobierno de Sánchez

La dirección de la formación independentista Junts plantea llevar a consulta entre los afiliados si continúa apoyando al Gobierno del presidente Pedro Sánchez. El partido ya apuntó este miércoles a una posible retirada de apoyo al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Carles Puigdemont, presidente de Junts, ha convocado una reunión de la dirección del partido para el próximo lunes en Perpiñan, Francia, después de que los independentistas amenazaran en la sesión de control del Congreso a Sánchez. «Hay que hablar menos del cambio de hora y empezar a hablar de la hora del cambio», aseguró Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados.

Junts ha asegurado que la reunión del lunes se celebra «de acuerdo con el calendario previsto» y tendrá lugar en el espacio Les 5 Éléments, en el que el partido ha llevado a cabo otros actos con anterioridad. Está previsto que a las 17:00 horas Junts ofrezca una rueda de prensa para valorar la actualidad política, aunque el partido no aclara quién comparecerá en la misma, según ha adelantado La Vanguardia.

El partido apunta a que la consulta a la militancia es una de las posibilidades que está encima de la mesa. Sin embargo, señalan que la decisión final la tomará la cúpula del partido y la consulta se lleva a cabo para refrendar lo decidido por la ejecutiva. La consulta a la militancia es una posibilidad que se comenta desde hace días a nivel interno entre cuadros y dirigentes del partido, aunque será el lunes cuando Junts tome una decisión al respecto.

Junts ya sometió al aval de la militancia el acuerdo para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez en noviembre de 2023. La formación independentista hizo lo mismo para decidir si salía o no del Govern de la Generalitat que presidía Pere Aragonès.

Los dirigentes de Junts han remarcado en público durante las últimas semanas que antes del verano «pasarían cosas» y se dieron de margen hasta mediados del mes de diciembre para tomar una decisión sobre su apoyo al Gobierno de Sánchez ante lo que consideran numerosos «incumplimientos».