Junts a Sánchez: «Quizás hay que hablar menos del cambio de hora y empezar a hablar de la hora del cambio»

Míriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, ha reprochado al presidente Pedro Sánchez que su interés como jefe del Ejecutivo pase por liderar el cambio de hora en Europa. A su juicio, «quizás habría que hablar menos de cambio de horario y empezar a hablar de la hora del cambio». Según Nogueras, Sánchez «ha logrado que la gente esté hasta las narices» de la clase política.

Durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, la dirigente de Junts no ha cesado en sus intentos por poner en evidencia al líder socialista del Ejecutivo. «A usted ya no le sirve con envolverse con la bandera Palestina», ha asegurado Nogueras a lo que, acto seguido, le ha reprochado que haya centrado sus esfuerzos en luchar por el «cambio horario» en lugar de hablar «de lo que realmente hace perder el sueño a muchísimas personas».

En este sentido, la portavoz de Junts ha recriminado al presidente que los impuestos vayan destinados a pagar todo tipo de dispendios en lugar de a mejorar la vida de los ciudadanos. A su juicio, todo lo que recauda el Gobierno va «a pagar rescates de las estrellas de la Flotilla, a la financiación ilegal de partidos, a prostitución, fiestas o a pagar favores de algunos medios de comunicación».

«Han conseguido que la gente esté hasta las narices de todo y después dirán que es culpa nuestra», ha espetado. «Quizá debería hablarse menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio», ha señalado Nogueras. Una referencia, la de la portavoz de Junts, que desde la banca popular ha sido recibida con un sonoro asombro al interpretarse sus palabras como un ultimátum de los siete diputados de Puigdemont para seguir apoyando la legislatura.

En una dura intervención, Nogueras también ha vertido duros reproches contra la última propuesta de los de Sánchez de subir las cotizaciones de los autónomos. Desde Junts se oponen, más aún, tras recordar la portavoz del grupo en el Congreso que, a día de hoy, siga habiendo trabajadores «perseguidos» para cobrar las ayudas covid que recibieron durante la pandemia.

Nogueras también ha preguntado al jefe del Ejecutivo sobre el número de pisos que, en los siete años que lleva al frente del Gobierno, han creado desde el ministerio que lidera Isabel Rodríguez.

Asimismo, la portavoz de Junts ha cuestionado al presidente Sánchez por altos niveles de okupación que hay tanto en Cataluña como en el resto de España. Ello, ha recordado, mientras que desde hace meses estén desde el Gobierno bloqueado una Ley a propuesta de Junts para combatir este problema. También ha denunciado que se mantenga en el «congelador de Armengol» una segunda propuesta de los de Puigdemont para combatir la multirreincidencia.