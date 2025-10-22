El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por freír a impuestos a los españoles y utilizarles como si fueran «cajeros automáticos». El dirigente popular acusa a Sánchez de sentirse cómodo siendo «el presidente de la corrupción» y ha denunciado este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo central en el Congreso de los Diputados el spot viral por el que hasta Sumar ha pedido la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

Feijóo también se ha acordado del desliz de Yolanda Díaz en el Senado, este martes, en el que dijo que queda «Gobierno de Corrupción para rato». «Señor Sánchez, cada vez que le pregunto sobre corrupción, usted me dice que la economía crece. ¿Qué datos económicos justifican que su vicepresidenta del Gobierno, en un lapsus de sinceridad, nos haya dicho ayer en el Senado que hay Gobierno de corrupción para rato?», ha ironizado el presidente popular.

Junto a esta cuestión, Feijóo también ha preguntado a Sánchez «qué dato justifica» la orden a Leire Díez, «un alto cargo de Correos», de que «hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue».

Sánchez ha respondido a los lapsus afirmando que Feijóo también los realiza, a lo que el presidente del PP ha respondido con uno de los más sonados del jefe del Ejecutivo central. «Yo por lo menos no me equivoco de continente, usted fue a Melilla y dijo que inauguraba usted el hospital de la ciudad autónoma de Sevilla».

«Como le gusta ser el presidente de la corrupción, sigamos. El 90% de los hogares declara haber perdido poder adquisitivo, mientras el 40% de los alimentos han subido. La vivienda la ha convertido usted en el primer problema de los españoles, han subido el precio desde que usted es presidente un 38%, han subido casi 100 veces los impuestos. Los españoles nos preguntamos, ¿dónde está nuestro dinero?», ha subrayado Alberto Núñez Feijóo desde su escaño.

«Si la deuda pública no ha parado de subir con usted y no mejoran los servicios públicos. ¿Por qué no le explica usted al electricista, al fontanero, al panadero que se levanta a las 5am porque tiene que pagar un 40% más de impuestos? Sabe una cosa. Usted se toma a los trabajadores como cajeros automáticos», ha añadido el diputado del PP.

El anuncio de la «vergüenza»

El spot publicitario de Vivienda, a través del que el Gobierno se mofa de millones de españoles, también ha tenido hueco en la intervención de Núñez Feijóo en el Congreso. «Después de siete años de Gobierno, a los jóvenes que no pueden adquirir una vivienda les ofrece llamar por teléfono y un anuncio de publicidad institucional que es una vergüenza, no me extraña que la mitad del Gobierno le pida que cese a la ministra de Vivienda», ha señalado Feijóo.

Y a las familias que no llegan a fin de mes, usted les ofrece otro vídeo que no es un lapsus, es un vídeo para cambiar la hora», ha añadido, sobre la última cortina de humo del Gobierno. «No subestime usted la inteligencia de los españoles. ¿Sabe los únicos que viven mejor en España ahora? Su Gobierno, los mil asesores y los que iban todos con usted en el coche de las primarias», ha adjuntado.

Por último, Feijóo ha recuperado el momento en el que Sánchez puso la mano en el fuego por la honradez de Cerdán, y lo ha conectado con una presunta financiación ilegal de su formación. «Le pregunté aquí dos veces por el señor Cerdán. Le dije: ¿Usted cree que el señor Cerdán es honrado? Y me dijo que sí. En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto. ¿Desde que usted es secretario general el PSOE se ha financiado ilegalmente? ¿Sí o no?», ha cuestionado.