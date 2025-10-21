El fiscal Ignacio Stampa ha asegurado en la denuncia que ha presentado ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid que en la reunión que mantuvo el pasado 7 de mayo con la ex militante del PSOE y periodista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset le dijeron que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «había dado la orden de limpiar, sin límite», tras trascender la imputación judicial a su esposa, Begoña Gómez. Según el fiscal, los asistentes al encuentro le habrían trasladado que el mandatario quería revertir la situación «caiga quien caiga».

Así consta en la denuncia que ha sido incorporada al sumario de la causa que dirige el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid. Se trata del procedimiento en el que Leire Díez está citada a declarar como investigada el próximo 11 de noviembre por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El documento recoge textualmente las palabras que Stampa atribuye a Pérez Dolset durante aquel encuentro. «Cuando, además de para qué me llamaban, pregunté por qué ahora, el señor Pérez Dolset expresó que cuando salió la imputación de Begoña (Gómez), Leire (Díez) le llamó porque el presidente había dado la orden de limpiar, sin límite y que la situación hay que revertirla, caiga quien caiga, y eso es lo que ha dicho el presidente», relata el que fuera fiscal del caso Villarejo en su denuncia.

Las pesquisas judiciales parten de sendas denuncias presentadas por la organización HazteOir. Una de ellas se ha derivado desde los juzgados de instrucción de Badajoz, después de que se dieran a conocer los audios en los que se escucha a Díez ofrecer favores a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.

Stampa explica en su denuncia que fue citado a través de un tercero con la «excusa de transmitirle disculpas de instancias gubernamentales por el trato que se le dio durante su última etapa en la Fiscalía Anticorrupción». El fiscal había abandonado recientemente su puesto en el área especializada en casos de corrupción, en medio de una polémica reorganización del Ministerio Público.

El encuentro tuvo lugar en un contexto especialmente turbulento para el Gobierno. La investigación al entorno de Begoña Gómez había generado una considerable atención mediática y política. La causa judicial examina presuntas irregularidades en contratos públicos relacionados con actividades empresariales de la esposa del presidente del Gobierno.

Luzón, Grinda y Castellón

En el documento, Stampa subraya que, aunque no le propusieron «ninguna actuación de naturaleza delictiva de forma directa», sí le preguntaron «en varias ocasiones, tan insistente como veladamente, por irregularidades» que pudiera conocer «de los tres funcionarios contra los que dirigieron sus continuas y más graves críticas: los fiscales anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y el magistrado Manuel García Castellón».

El fiscal recalca que el cariz de las preguntas resultaba inequívoco. Los asistentes buscaban información que pudiera ser utilizada contra estos tres funcionarios judiciales, todos ellos con papeles relevantes en investigaciones de alto perfil político. «La reunión concluyó sin que consiguieran de mí ni una sola de las informaciones que equivocadamente esperaban obtener como tampoco ninguna otra», agregó Stampa en su escrito.

Denuncia ante Fiscalía

El pasado 3 de junio, casi un mes después del encuentro, Stampa avisó formalmente a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid de lo ocurrido. El fiscal consideró que los hechos revestían suficiente gravedad como para ser puestos en conocimiento de sus superiores jerárquicos.

Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público ha pedido que se investiguen los hechos en los juzgados madrileños por presunto intento de soborno a dos fiscales, en referencia a Stampa y a Grinda, quien también ha presentado denuncia por hechos similares.

Además, la Fiscalía ha instado a que se reclame a Stampa la «grabación de las conversaciones mantenidas con los investigados Leire Díez y Javier Pérez Dolset», lo que sugiere que el fiscal podría haber documentado el encuentro.

El juez Zamarriego ha asumido el caso y lo ha acumulado con las diligencias que ya tenía abiertas contra Díez por los mencionados audios. Tras rechazar en un primer momento la petición de la Fiscalía, finalmente ha aceptado tomar declaración como testigos a Grinda y Stampa el próximo 5 de noviembre, seis días antes de que Díez declare como investigada.