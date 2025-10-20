Feijóo anuncia un plan para reducir la burocracia: «Menos BOE y más PIB»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este lunes a restaurar la decencia en la gestión de la administración pública. También a rebajar las 97 subidas de impuestos del Gobierno de Sánchez. «Menos BOE y más PIB», ha señalado Feijóo que serán algunas de sus prioridades en caso de llegar a La Moncloa.

El jefe del principal partido de la oposición, que ha participado en el XXVIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se desarrolla en Burgos, se ha comprometido con la reducción de la burocracia para que deje de ser una «maraña infinita» de papeles que agobia a los empresarios. En este sentido, ha adelantado que una de sus primeras propuestas de legislatura, pasaría por la eliminación de al menos tres normas por cada una nueva que su Ejecutivo pusiera en marcha.

«Acabaremos con lo que en la jerga burocrática se denomina como la maldición del empleado 50», ha expresado. Ello, con el objetivo de eliminar el lastre que, a su juicio, supone para el crecimiento de las empresas a lo que se suman los requisitos que a cada una se le exigen para su puesta en marcha. «Menos BOE y más PIB, menos trámites y más proyectos, menos papeles y más y mejor empleo», ha asegurado Feijóo.

Desde Burgos, el líder popular, que se ha comprometido a rebajar cada una de las 97 subidas de impuestos acometidas por el Gobierno, ha reiterado algunas de las medidas anunciadas el pasado sábado y que tienen que ver con el Plan del PP para facilitar el trabajo de los autónomos y de las clases medias trabajadoras.

«Si los españoles pagan más, deben recibir mejores servicios», ha afeado Feijóo en alusiones al Ejecutivo central. A ello, ha pedido que todo gobierno que crea en el «progreso» de un país, debe tener «menos afán recaudatorio y más calidad del gasto; menos presión sobre el que crea empleo y más exigencia sobre quien administra su dinero». «No hay Estado fuerte con ciudadanos exhaustos», ha apuntado.

Para el líder del PP, en España se pagan más impuestos que nunca pero la ciudadanía vive peor que hace una década. Es por ello, que ha denunciado que «los mismos que piden facturas y comprobantes son los que no vieron o no quisieron ver la corrupción más cercana».

«No hay mayor inmoralidad en política que castigar al que cumple y beneficiar al que abusa, y esto es ética, pero también es economía», ha asegurado. «La corrupción no solo roba dinero, roba energía moral, y un país agotado moralmente nunca puede prosperar», ha proseguido Feijóo.

Finalmente, el presidente del PP ha cargado contra el presidente Pedro Sánchez al intentar «convertir en una anécdota» que el país lleve tres años sin Presupuestos. Al respecto, ha recordado que en países como Francia cuando no se aprueban hay un cambio de Ejecutivo. «No presupuestar es rendirse al desgobierno», ha señalado.