Zasca sideral de Abascal a Sánchez: «La única hora que interesa es la de tu puesta a disposición judicial»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respondido este lunes a la propuesta de Pedro Sánchez a la Unión Europea para acabar con el cambio de hora. El también presidente de Patriots se ha pronunciado a través de las redes sociales, citando el vídeo compartido con anterioridad por parte del presidente del Gobierno, y con un escueto pero representativo mensaje. «La única hora que interesa a los españoles es la de tu puesta a disposición judicial».

Abascal contesta así al argumento de Sánchez de que el cambio horario «es negativo para la salud». El Gobierno ha anunciado este lunes que planteará la propuesta en el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía (TTE), donde están citados los ministros de los Estados miembros de la Unión Europea.

La justificación de la medida también está en el «respaldo

mayoritario de la ciudadanía española y europea», y Sánchez se escuda en «la ausencia de evidencia científica que demuestre que esta práctica genera un ahorro energético sustancial en la actualidad».

Abascal, sin entrar en el acierto o error sobre la medida anunciada por Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de X, que rápidamente se ha vuelto viral y en el que ha incidido en la «puesta a disposición judicial» de un presidente del Gobierno acorralado por la corrupción de sus dos ex secretarios de Organización en el PSOE, además de la imputación de su mujer, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez, y la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Pedro Sánchez ha justificado su propuesta del cambio de hora en que hacerlo «dos veces al año ya no tiene sentido». El presidente del Gobierno, a través de su cuenta de X, asegura que «apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente». Por ello, ha anunciado que el Gobierno propondrá a la UE acabar con el «cambio de hora estacional» y pedirá «que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente».

Desde el año 1996, se cambia la hora en octubre; anteriormente se hacía en el mes de septiembre. En este año 2025, será en la madrugada del sábado 25 de octubre al domingo 26 cuando daremos la bienvenida al horario de invierno, de forma que cuando el reloj marque las 03:00 horas habrá que retrasarlo a las 02:00.