Éste es el documento policial que constata que el suegro de Sánchez se lucraba de la «prostitución»

La Policía ha documentado que Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gestionaba personalmente establecimientos donde se ejercía la «prostitución» bajo licencias obtenidas mediante engaño.

Los documentos oficiales sobre la Sauna Azul, fechados entre 2004 y 2006, constatan que el padre de Begoña Gómez y suegro de Pedro Sánchez impulsaba esta actividad de forma directa en locales con graves irregularidades de seguridad e higiene.

El informe policial del 28 de junio de 2004 es meridiano. Un cabo de la Policía solicitó expresamente el cese de actividad del establecimiento Sauna Azul, situado junto a la Gran Vía madrileña, tras lo que observó. El documento señala que «la actividad principal del mismo no es la recogida en licencia (Sauna con bar) y sí facilitar y beneficiarse del ejercicio de la prostitución».

El padre de Begoña Gómez, ante el temor de que le cerraban el negocio, alegó que había mejorado las condiciones de seguridad e higiene y que aseguraba el cumplimiento del horario –decía que cuando los agentes se personaron ya no podían entrar clientes nuevos y no servía ya bebidas–.

Infracciones graves

Los agentes, en todo caso, verificaron in situ la existencia de «cinco habitáculos destinados a habitaciones con ducha donde se ejerce la prostitución». Esta constatación desmonta la coartada legal del negocio, que operaba formalmente como sauna con servicio de bar.

Además, el responsable del establecimiento «no presenta seguro de responsabilidad civil en vigor», según reza textualmente el acta policial. Esta carencia constituía «una infracción GRAVE a la Ley 17/97 de la Comunidad de Madrid» de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. El padre de Begoña Gómez defendía que esa ley no era aplicable a su negocio de sauna. Sostenía sorprendentemente que los servicios de su local no era «actividad recreativa».

La ausencia de este seguro obligatorio ha dejado desprotegidas tanto a las trabajadoras como a los clientes del local. Los documentos revelan un desprecio sistemático por las normas básicas de seguridad.

Documento de la Policía Municipal de Madrid revelando que el titular del local de «prostitución» es de Sabiniano Gómez.

La salida de emergencia presentaba deficiencias críticas. «Carece de puerta antipánico, encontrándose ésta cerrada con cerrojo en el momento de la inspección», constata el informe. Además, esta salida desembocaba «al interior del portal de la finca colindante, el cual a su vez se encuentra igualmente cerrado».

Residencias ilegales

El informe policial del 28 de junio de 2004 revela una situación especialmente grave en la planta sótano del establecimiento. Ésta se encontraba «habilitada a modo de vivienda, contando con una habitación que tiene cuatro literas, comedor, cocina y baño».

Entrada a la Sauna Azul, junto a la Gran Vía madrileña.

Los agentes reflejaron que «en el momento de la inspección se encontraban en el local tres mujeres que manifiestan vivir en la planta sótano del local y trabajar en el mismo como prostitutas». Las trabajadoras han declarado a la policía que contactaban «con los clientes en el bar-salón del local y ocupándose en las habitaciones que se encuentran en la planta baja del mismo».

Esas pernoctaciones estaban «expresamente prohibidas en licencia, recogiendo ésta que la planta sótano sólo puede ser destinada a almacén y en ningún caso puede ser habitada». El titular vulneraba así de forma flagrante las condiciones de la autorización municipal.

Una inspección posterior de octubre de 2005 ha documentado que persistían «deficiencias en cuanto a salud e higiene se refiere, por tener numerosas humedades y desconchones por el sótano y semisótano». Los aseos eran «de uso indistinto de hombres y mujeres, no estando en condiciones de un uso seguro».

Un suboficial alertó el 12 de julio de 2004 sobre modificaciones no autorizadas. El local «ha sufrido modificaciones importantes en cuanto a su estructura, distribución y uso que no se encuentran amparadas en licencia», según consta en el documento oficial.

El informe añade que «en el habitáculo donde se ubica la sauna, existen numerosas canalizaciones de aire viciado (que desembocan en una chimenea al patio interior), pueden resultar peligrosas para lo usuarios de la misma». Las deficiencias técnicas ponían en riesgo la vida de trabajadoras y clientes.

Cronología delictiva

OKDIARIO ha ido documentando en exclusiva numerosos incidentes de la red de prostíbulos a nombre del suegro de Sánchez y sus hermanos: