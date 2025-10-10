Un tío de Begoña Gómez denunció el robo de 7.000 € tras salir de una de las saunas prostíbulos

Conrado Gómez Serrano, tío carnal de Begoña Gómez, denunció ante la Policía Nacional el robo de su chaqueta con 7.000 euros en efectivo y cheques, además de documentación personal, cuando se encontraba revisando una rueda de su vehículo a las puertas de la Sauna Princesa, que gestionaba personalmente como aparece en documentación oficial. Todo apunta a que llevaba encima la recaudación del prostíbulo.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 23 de abril de 2004 en el local de «señoritas» junto a la céntrica calle Princesa, el prostíbulo regentado por la familia de Begoña Gómez. El denunciante manifestó que una transeúnte le alerta del hurto cuando los presuntos autores ya huían del lugar.

Conrado Gómez Serrano, que entonces tenía 51 años, compareció a las 23:13 horas de ese día en la Comisaría de Moncloa-Aravaca para formalizar la denuncia por sustracción. Esa denuncia la desvela OKDIARIO en exclusiva.

El denunciante relata que los hechos tuvieron lugar a las 22:10 horas en la vía pública, concretamente en el número 4 de la calle Mártires de Alcalá, una arteria del distrito de Moncloa situada junto a la céntrica calle Princesa.

Según manifestó el afectado ante el instructor del atestado, había dejado su chaqueta en el asiento trasero de su vehículo. Se bajó un momento para comprobar el estado de una de las ruedas y abrió el maletero para revisarla, aprovechando una zona bien iluminada de la calle.

En ese preciso momento, una mujer que pasaba por el lugar le advierte de que alguien había abierto la puerta del vehículo y había salido corriendo. El denunciante vio a lo lejos a una persona huyendo y después se percató de la sustracción de la prenda del asiento trasero, sin que hubiera podido identificar al autor de los hechos.

El modus operandi de los ladrones evidencia la celeridad con la que actuaron. Aprovechado el breve lapso en que el propietario se encontraba comprobando el estado del neumático para perpetrar el robo sin forzar el vehículo, demostrando una técnica depurada y profesional.

La zona donde se produjeron los hechos se encuentra en pleno corazón de Madrid, próxima al Palacio de Liria y a la Escuela de Estado Mayor. Precisamente en ese mismo emplazamiento funcionó durante décadas la Sauna Princesa, uno de los prostíbulos de Sabiniano Gómez Serrano, suegro del presidente Pedro Sánchez. En ese mismo local la familia Gómez fichó a una inmigrante a la que luego detuvieron por otro hurto.

Botín de más de 7.000 €

La chaqueta sustraída, una americana de color marrón de la marca Emilio Tucci, contenía en su bolsillo interior una cartera de piel marrón marca Christian Dior con múltiples efectos de valor. Entre ellos, el DNI y permiso de conducir del denunciante, documentación que tuvo que renovar.

El botín incluye 3.000 euros en efectivo distribuidos en billetes de 500 euros, una cantidad nada desdeñable que el afectado transportaba en su cartera. Además, los ladrones se llevaron dos talones al portador por valor de 2.000 euros cada uno, lo que eleva el perjuicio económico total a 7.000 euros.

El primer cheque procedía de un hombre de siglas C. R. E. Fue emitido por el Bankinter. La fecha de cobro establecida es el 25 de abril de 2004, apenas dos días después del robo.

El segundo talón fue emitido por el BBVA a nombre de un hombre de siglas J. F. J. El documento podía ser cobrado por cualquier portador si no se procedió a su anulación inmediata.

La cartera contenía también diversas tarjetas bancarias que el denunciante había procedido a anular inmediatamente tras percatarse del robo. Dos tarjetas del City Bank, una Visa oro y otra de débito, una tarjeta Visa oro del BSCH y dos tarjetas de crédito del Banco Banesto quedaron ya inutilizadas para prevenir un uso indebido.

Entre la documentación hurtada figuran también la tarjeta de la Seguridad Social, una tarjeta de Guarda de Campo y una tarjeta de Vigilante de Caza. Los ladrones se llevaron asimismo varias tarjetas de visita de diferentes personas y unas gafas graduadas que se encontraban en la cartera, objetos de difícil reposición y gran valor personal.

El denunciante manifestó que no puede aportar datos sobre los autores del delito debido a la rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos. No obstante, señaló que es posible que los hechos quedasen grabados en las cámaras de seguridad de la Escuela de Estado Mayor, que se encuentra ubicada en ese mismo emplazamiento.

Otros incidentes

La Sauna Princesa fue escenario de numerosos episodios policiales a lo largo de las décadas. Como desveló OKDIARIO, la Policía Municipal realizó un total de 9 inspecciones y formuló 27 denuncias al establecimiento prostibulario que operaba en el número 4, según consta en informes oficiales.

El Tribunal Supremo llegó a sentenciar en 2001 que en ese local se «ejercía la prostitución» y estaba «acondicionado para el desarrollo de actividades de prostitución». Según una madame que denunció su despido, se cobraban «150 euros la media hora y 300 euros la hora completa» por servicios sexuales en ese mismo emplazamiento.

Cronología delictiva

