La sauna de lujo junto a la Gran Vía del suegro de Sánchez también fue clausurada por el Ayuntamiento

La Sauna Azul, otro de los establecimientos que gestionó Sabiniano Gómez Serrano, suegro del presidente Pedro Sánchez, también fue clausurada por el Ayuntamiento de Madrid. El local, ubicado en la calle Concepción Arenal junto a la Gran Vía, operó entre 1989 y 2013 bajo licencias fraudulentas que ocultaban actividades de prostitución, según documentos oficiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

Dos expedientes administrativos relacionados con este establecimiento reflejan cómo se trató de burlar la ley por parte de la familia directa de Begoña Gómez. El primer expediente, tramitado en 2011, corresponde al «Cese y clausura de actividades por parte de la Agencia de Actividades». El segundo, de 2013, registra la «Comunicación baja actividad», poniendo fin definitivamente a la operación del local.

La clausura se produjo tras décadas de funcionamiento irregular. Los registros municipales muestran que el establecimiento operaba con una licencia que no se correspondía con la actividad real desarrollada en el inmueble.

Sabiniano Gómez Serrano y su hermano Conrado utilizaron sistemáticamente este modus operandi para camuflar la verdadera naturaleza de sus negocios. El empresario «utilizó sistemáticamente licencias deportivas y de hostelería para camuflar la verdadera actividad de sus locales», según fuentes consultadas.

La Sauna Azul formaba parte de una red más amplia de prostíbulos gestionados por los hermanos Gómez Serrano. Esta red incluía otros establecimientos como la Sauna Adán –en calle San Bernardo–, la Sauna Princesa –junto a la calle del mismo nombre– y el actual TC Castellana, ubicado en el Paseo de la Castellana 180, que sigue abierto.

El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya han determinado en sentencias previas que estos locales ejercían actividades de prostitución bajo la pantalla de servicios de sauna o bar.

Historial de irregularidades

Los antecedentes delictivos de los locales gestionados por el suegro del presidente se extienden durante décadas. En 1989, el Supremo declaró a Sabiniano Gómez «responsable civil subsidiario de la muerte de un trabajador electrocutado durante unas reparaciones en la Sauna Adán», tras imponer una indemnización.

Las investigaciones judiciales han revelado un patrón sistemático de fraude en las licencias. Los establecimientos funcionaban con horarios de «23 horas al día» y generaban ingresos muy superiores a los declarados oficialmente, según denuncias de trabajadores.

En 2011, el Tribunal Superior de Madrid falló contra una de las empresas por despido improcedente de la encargada de uno de los locales, que denunció ingresos muy superiores a los declarados oficialmente. Esta denuncia puso de manifiesto la opacidad económica que rodeaba estos negocios.

Red de prostíbulos

La Sauna Azul representaba una pieza más en el entramado empresarial de Sabiniano Gómez. Los documentos revelan que esta estratagema se ha repetido de manera sistemática. El Tribunal Superior de Madrid determinó en el caso del prostíbulo de Castellana que existía «absoluta falta de concreción, con la debida extensión y detalle, como exigen las ordenanzas, de la actividad que la actora pretende licenciar».

El cierre definitivo de la Sauna Azul en 2013 marcó el final de una era para este establecimiento. Actualmente, a diferencia de Castellana 180, este local está cerrado. Se encuentra clausurado y aparece la información de un estudio de arquitectura en ese cotizado local en el pleno corazón de Madrid.

La clausura de 2013 se produjo en el contexto de un endurecimiento de los controles municipales sobre este tipo de establecimientos. Continuas denuncias vecinales y las irregularidades detectadas en las inspecciones habían creado una situación insostenible.

Tal como ha comprobado OKDIARIO, los vecinos que conviven con estos locales se quejan de peleas a altas horas de la mañana y de personas que les increpan a plena luz del día. Alertan de que a estos negocios de prostitución se acerca gente turbia con problemas con la bebida y que muchas veces acaban siendo expulsados por las propias chicas.