OKDIARIO en un prostíbulo que gestionó el suegro de Sánchez: así son las habitaciones de Castellana 180

«Aquí no vemos las caras de los dueños», con estas palabras una trabajadora de uno de los prostíbulos que regentaba el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, explica cómo trabaja desde hace décadas en la clandestinidad.

OKDIARIO ha accedido a uno de los locales de la red de prostíbulos que, durante casi quince años, los hermanos Gómez Serrano —entre ellos Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez— gestionaron en Madrid y otras provincias. Se trata del prostíbulo femenino, ubicado en el Paseo de la Castellana número 180, que a día de hoy sigue estando operativo.

El local de alterne tiene una fachada negra, con amplios ventanales tintados en los que actualmente están serigrafiados con el logo del negocio que corresponde a las siglas TC Castellana. Unas flores rosas decoran el marco de la puerta de ingreso en la que hay una pequeña entrada para hacer un control de admisión.

«Es un bar de chicas, donde puedes venir a tomar algo y estar tranquilo», explica una trabajadora, nacida en la República Dominicana, que recibe durante su turno de trabajo a los clientes.

El prostíbulo del suegro de Pedro Sánchez está decorado por dentro como una discoteca. Tras un amplio telón gris, está una sala principal de baile con una barra en la que se exponen las principales bebidas alcohólicas.

La música no para de sonar. La televisión emite los videoclips de las canciones, casi siempre latinas, que amenizan la estancia de los clientes y las chicas. Un incienso da aroma al local, que está limpio, aunque mantiene el mobiliario antiguo de los anteriores dueños.

En la barra esperan las chicas que ofrecen servicios sexuales a los asistentes. Tan sólo tienen que bordear la barra para acceder a un largo pasillo con habitaciones y reservados con sofás propicios para la intimidad.

Las habitaciones tienen colchones, ducha y aseo integrado. También hay espejos y decoración de pinturas de flores en las paredes. Asimismo, hay un baño masculino comunitario y una zona con taquillas para dejar ahí las pertenencias personales bajo llave.

Al fondo del local hay una máquina para sacar dinero en efectivo. Las consumiciones cuestan actualmente 25 euros. Se puede pagar con tarjeta y en efectivo.

Chicas en el prostíbulo

El local abre mañana, tarde y noche. No cierra ni en verano. Siempre hay chicas en el prostíbulo del que se lucró el suegro de Pedro Sánchez. Muchas de estas mujeres son extranjeras, principalmente latinas o del este de Europa.

«Si me preguntas quiénes son los dueños, yo no te podría responder, porque aquí solamente tú entras, te contratan, pero yo no tengo dueños», explica una empleada del local.

Y prosigue: «Soy sólo camarera y mis compañeras están aquí para sus cositas, trabajas por tu cuenta, entras y sales cuando quieres y hasta tienes muchos meses de vacaciones, nadie obliga a nada».

Parte de su jornada laboral la pasan sin personal de seguridad. Ellas mismas se encargan de limpiar el local, de recibir y cobrar a los clientes.

Jomensa Fun SLU

El suegro de Pedro Sánchez dejó de regentar los prostíbulos tras jubilarse. Algunos de sus locales siguen activos como el club de alterne de Castellana 180.

El local está actualmente a nombre de una empresa llamada Jomensa Fun SLU. Se trata de una compañía unipersonal, creada en 2024, que recibe los ingresos de las consumiciones dentro del local.

La compañía está controlada por un empresario cuyas iniciales corresponden con J.M.M. que tiene una veintena de empresas a su nombre. Sus compañías se dedican al ocio nocturno, al consumo de bebidas y al marketing, entre otras funciones.

Clausurado el negocio

El suegro de Pedro Sánchez regentó los prostíbulos durante los años 90. Durante esta década, el establecimiento de Castellana 180 operó en ocasiones de forma irregular.

Tanto es así que fue clausurado en 1996 por el Ayuntamiento de Madrid debido a «numerosas denuncias vecinales y la falta de permisos».

Poco tiempo después reabrió bajo una nueva licencia, registrada oficialmente como «sauna con bar». El suegro de Pedro Sánchez también dio de alta otros locales, como la sauna Adán, con una licencia deportiva de gimnasio.

No obstante, en las saunas del suegro de Pedro Sánchez se ejercía la prostitución, tal y como han corroborado diversos testimonios que las frecuentaron. También existen sentencias judiciales que acreditan que en estos lugares se ejercía la prostitución.

Sentencias

Sobre el prostíbulo de Castellana 180 hay dos referencias en sentencias judiciales. En 2011, un caso involucró a un hombre que se identificó irregularmente como «Inspector de Policía de la Promoción Doce de Ávila» en el local portando una placa policial falsa, un transmisor y una pistola neumática.

Por otra parte, en 2020, la misma dirección volvió a ser escenario de otro delito cuando un reincidente sustrajo un iPhone X valorado en 800 euros del establecimiento. Las cámaras de seguridad captaron perfectamente el rostro del ladrón, quien decidió no comparecer al juicio pese a saber que se celebraría en su ausencia. Ambos casos llegaron a la Audiencia Provincial de Madrid en apelación y fueron desestimados, confirmándose las condenas.