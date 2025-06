La empresa familiar de las saunas de Begoña Gómez conserva 6 propiedades por cerca de un millón de euros

San Bernardo 36 SL, la empresa del negocio familiar de saunas sexuales y prostíbulos de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, conserva todavía seis propiedades repartidas por Madrid, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Segovia, según documentación oficial a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El importe total de este patrimonio sumaría cerca de un millón de euros, teniendo en cuenta el precio de mercado para inmuebles similares que recogen distintas plataformas del sector consultadas por este periódico.

Las cloacas del PSOE que han aflorado con más ebullición que nunca en las últimas semanas con relación a los movimientos en la sombra de la fontanera de Ferraz, Leire Díez, ahora ex militante, incluyen también el negocio de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez Serrano. Una información sensible que los socialistas siempre han intentado tapar para que no afecte al secretario general del PSOE ni a su mujer.

De hecho, el ex comisario José Manuel Villarejo ha llegado a decir que algunas de las grabaciones efectuadas por la policía en las saunas del suegro de Sánchez se las quedó el propio líder socialista, estando en la oposición. Villarejo incluso ha deslizado que el marido de Begoña Gómez las habría utilizado para su beneficio.

En concreto, según información obrante en el Registro de la Propiedad, San Bernardo 36 SL figura como titular de seis propiedades ubicadas en distintas localidades de la Comunidad de Madrid y Castilla y León. Entre ellas, hay un local comercial situado en Alcalá de Henares, con una superficie útil de 116,15 metros cuadrados y 125,78 construidos, adquirido en 2008.

En el mismo municipio madrileño, esta empresa, que estuvo administrada por un tío de Begoña Gómez, Francisco Enrique Gómez Serrano, consta como titular de una vivienda de 90,52 metros cuadrados útiles y 126,48 construidos, junto a un trastero de 63,10. También fue comprada en 2008.

De nuevo, en la misma ciudad y el mismo año, San Bernardo 36 SL aparece vinculada a una parte de un garaje de 577,84 metros cuadrados construidos, con capacidad para 13 plazas. La empresa figura asociada aquí al uso exclusivo de 4 plazas.

Lo mismo ocurre con otro garaje de 572,71 metros construidos en Madrid, donde la empresa de la familia de Begoña Gómez dispondría de otras cinco plazas de uso exclusivo desde 1999, según datos del Registro de la Propiedad en vigor.

Leire Díez (2i) con Begoña Gómez (1d) y otras amigas.

Un quinto inmueble está ubicado en una céntrica plaza de Torrejón de Arzón. Se trata de un local comercial con una superficie construida de 80,36 metros cuadrados que fue adquirido en 2001.

De otro lado, en el municipio segoviano de Ituero y Lama, el negocio de la familia de la mujer del presidente del Gobierno se hizo en 2003 con una parcela de 2.025 metros cuadrados de terreno. En esta localidad funcionó el prostíbulo Kilómetro Ochenta, regentado por los Gómez Serrano.

No son estas las únicas propiedades de las que dispuso San Bernardo 36 SL durante su actividad. Como publicó OKDIARIO en exclusiva, también llegó a contar con un apartamento en Mojácar (Almería) que luego vendió a la propia Begoña Gómez. Un inmueble que se convirtió en la residencia de playa favorita de la pareja antes de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

La operación de compraventa se produjo en el año 2013, antes de que Sánchez se convirtiera en secretario general del PSOE en julio de 2014. De esta manera, la pareja evitó que se le pudiera vincular a los controvertidos negocios de su suegro, Sabiniano Gómez Serrano, fallecido en junio de 2024.

En concreto, según figura en el Registro de la Propiedad, Begoña Gómez, ahora investigada por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, entre otros, adquirió en abril de 2013 este inmueble a la entidad mercantil San Bernardo 36 SL, sociedad gestora de las saunas gay que regentó el suegro de Sánchez junto a sus hermanos. Sabiniano dejó de salir en los registros en 2006, el mismo año en el que el entonces concejal socialista Pedro Sánchez contrajo matrimonio con su hija.

Begoña Gómez, Pedro Sánchez y el piso de Mojácar.

De hecho, en el momento de la compraventa constaba Francisco Enrique Gómez Serrano, hermano de Sabiniano, como administrador único de San Bernardo 36 SL, que había adquirido este inmueble en Mojácar en 2001. El cese de Francisco Enrique llegaría poco después de dicha venta a Begoña Gómez en abril de 2013, pasando a ser administrador único Ángel Prieto Paz, según reza en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del 25 de junio de 2013.

La sauna más conocida de esta empresa, la sala Adán, localizada en la calle San Bernardo, número 38, de Madrid, no era propiedad de los Gómez Serrano, sino que estuvo alquilada a Muface, una mutua que proporciona asistencia sanitaria y social a los funcionarios del Estado. No obstante, como también publicó OKDIARIO en exclusiva, la familia de Begoña Gómez, en este caso, su hermano, Miguel Ángel, tiene la propiedad de un inmueble en la quinta planta de este edificio. Una superficie construida de 232,5 metros cuadrados que fue adquirida por el hermano de Begoña «en herencia» en el año 2009.