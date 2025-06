Begoña Gómez infla su currículum con un título internacional que es un cursillo de 2 horas

En plena investigación por cinco delitos, y tras ver cancelada su cátedra y los másteres que dirigía en la Complutense, Begoña Gómez aprovecha para engordar su currículo como «experta» en sostenibilidad. La mujer de Pedro Sánchez ha añadido una nueva línea a sus titulaciones: un diploma internacional que, en realidad, es un cursillo online de dos horas. El título, no obstante, da cierto relumbrón: «GRI Introduction to the CSRD and reporting with the ESRS».

Se trata de una formación para elaborar informes de sostenibilidad en las empresas, reportando el cumplimiento de los estándares medioambientales, sociales y de gobernanza de la Unión Europea. De esta forma, las compañías pueden cumplir con la directiva CSRD, de 2022, sobre información corporativa en materia de sostenibilidad de la UE, que pide a las empresas que comuniquen su información de sostenibilidad y financiera. «¡Prepárese para un emocionante viaje al mundo de los informes de sostenibilidad corporativa!», se anuncia en la presentación del título.

Para la realización del cursillo, no se exigen requisitos. Cabe recordar que Begoña Gómez, que se presenta como licenciada en marketing, no cuenta con una licenciatura oficial, pues el título fue expedido por una escuela de negocios privada, sin convalidación universitaria.

En los últimos meses, y coincidiendo con la investigación en su contra, la esposa del presidente socialista ha ido engordando su currículo con varios cursos. Gómez ya cuenta con otra titulación expedida por la misma escuela privada internacional -GRI Academy- que también la capacita para elaborar esos «informes de sostenibilidad» de las empresas y evaluar el compromiso de las compañías con el Medio Ambiente y los Derechos Humanos.

GRI -siglas de Global Reporting Iniciative- se define como una «organización internacional independiente que ayuda a las empresas y otras organizaciones a asumir la responsabilidad de sus impactos». Su sede central está en Ámsterdam.

Igualmente, ha realizado otro curso online para «transformar presentimientos en ideas», impartido por el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), diploma del que presume en sus redes sociales.

Tras la cancelación de su actividad académica, Gómez busca enfocarse en la acreditación de «sostenibilidad» de las empresas. La Unión Europea cuenta con varias directivas que obligan a las compañías a revelar sus impactos ambientales, sociales, además de en los Derechos Humanos.

La «sostenibilidad empresarial», y su autodenominada Transformación Social Competitiva -un término acuñado por Gómez- es uno de los ámbitos principales de negocio de la mujer del presidente del Gobierno, y al que dedicaba su cancelada cátedra de la Complutense. La institución pública alegó la falta de alumnos y el daño reputacional para prescindir de estas titulaciones, en plena investigación judicial sobre la esposa de Pedro Sánchez.

Begoña Gómez está imputada por cuatro delitos -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo-. Además, se investiga el delito de malversación en la contratación de su secretaria personal, Cristina Álvarez, quien, a su vez, es directora de Programas de la Presidencia del Gobierno.

Nuevo negocio

Como ha revelado OKDIARIO, Gómez está además ocupada con el lanzamiento de un nuevo negocio, la plataforma Hub Social Sostenible, que, según se describe en su presentación, «aspira a consolidarse como una comunidad de personas comprometidas y apasionadas por la transformación sostenible». El proyecto ideado por Gómez se promociona a través de una página web en la que se invita a «convocar, unir y amplificar voces diversas para vehiculizar ideas y conversaciones con impacto social».

«Nos concebimos como un semillero de ideas que, desde el diálogo, cultiva nuevas posibilidades sociales», dice en su presentación.

La esposa del presidente socialista destaca que se trata de un «proyecto personal que aspira a convertirse en un espacio virtual de encuentro, común y multidisciplinar, orientado a la reflexión, la co-creación y la acción en torno a la sostenibilidad y el Tercer Sector». Su propósito es que las empresas y otras organizaciones integren los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, «una oportunidad para transformar el mundo que nos rodea».