Un inmigrante que acumula 60 detenciones es arrestado de nuevo en Badalona tras asaltar un vehículo

Un inmigrante bosnio acumula en España un tremendo historial delictivo que seguirá engordando si nada lo remedia, a tenor de su contrastado currículum. Este domingo de madrugada se ha anotado su detención número 61, todas por delitos contra la propiedad e incidentes diversos. Catalogado como ladrón reincidente, en esta ocasión ha sido sorprendido in fraganti cuando robaba en el interior de un vehículo aparcado en la calle.

Esta nueva detención ha sido practicada por agentes de la Guardia Urbana de Badalona, según han informado fuentes municipales y ha confirmado el propio alcalde de la localidad, Xavier García Albiol (PP).

El primer edil, que lleva años alertando de los problemas de inseguridad asociados a la abultada inmigración irregular afincada en esta ciudad barcelonesa, se ha mostrado indignado por el hecho de que un individuo que ya tenía a sus espaldas 60 detenciones previas siguiera viviendo en España con normalidad y engordando su historial delictivo.

«¡Es un puñetero escándalo!», ha denunciado García Albiol. «Este país es un auténtico cachondeo en materia de protección a estos delincuentes con las leyes que tenemos», ha indicado el alcalde de Badalona en un video que ha difundido en redes sociales.

La gente está hasta las narices y con toda la razón. ¿Qué hace un delincuente bosnio con 60 detenciones en la calle? #Badalona pic.twitter.com/cze0j3kQEn — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) August 10, 2025

«Estoy muy indignado», ha aseverado García Albiol. «La gente no entiende cómo una persona que ha venido de fuera y que ha sido detenida en 60 ocasiones está en la calle, es incomprensible; y después, cuando pasan según qué cosas y la gente empieza a decir según qué cosas, una parte de la sociedad organizada se escandaliza».

Este inmigrante bosnio no es ciudadano de la UE. Cabe recordar que la ciudadanía europea, que garantiza la libre movilidad de personas entre países de la UE, sólo se aplica a los nacionalizados en cualquiera de los estados miembros. Pero Bosnia no pertenece a la Unión. Es uno de los países que sigue en lista de espera para ser admitidos en el club comunitario. Bosnia-Herzegovina sigue anclado en la calificación de «candidato potencial» nueve años después de que presentara su solicitud de adhesión a la UE.